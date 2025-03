La NASA ha visto esto en Andalucía y no da crédito: las imágenes que lo confirman

No da crédito a lo que ha visto la NASA en Andalucía y confirma las imágenes que han obtenido a través de sus satélites. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar y puede marcar el futuro no sólo de Andalucía, sino de toda España. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Una situación de relativa complejidad para la que quizás no estamos del todo preparados llega en estos días.

Andalucía se ha convertido en el punto de mira, nada más y nada menos de los expertos de la NASA que no han dudado en descubrir algunas novedades destacadas que acabarán siendo las que marcarán estos próximos días. Por lo que, habrá llegado el momento de saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Es hora de dejar salir algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia y que pueden ser fundamentales. Llega un destacado cambio de ciclo que puede ser el que nos afecte de lleno.

Las imágenes confirman lo que todos sabíamos

Es importante saber en todo momento qué nos depara el tiempo y cómo podemos afrontar una situación cambiante que puede ser lo que nos haga reaccionar a tiempo. Por lo que, deberemos empezar a tener en cuenta que este futuro que nos espera tiene como protagonista un elemento que pensábamos que siempre habíamos tenido en cuenta.

Estaremos muy pendientes de algunos detalles que pueden ser claves y que en realidad se convertirán en un cambio que puede ser el que realmente marque estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede ser el que nos haga pensar en lo que está pasando en el planeta.

La NASA es la encargada de salir de la Tierra para ir viendo que nos depara el futuro, pero también analizando todos los cambios que se producen en él. De tal forma que deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante.

Estas imágenes confirman lo que está pasando en Andalucía y ha dejado a los expertos de la NASA en shock. Las reservas de agua de nuestro planeta y país son las protagonistas de este estudio.

Ha visto esto en Andalucía la NASA

Los expertos de la NASA han visto algo en Andalucía que quizás no esperaríamos y que debemos empezar a tener en cuenta. Nos enfrentamos a una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que son claves.

Tal y como nos explican desde el observatorio de la Tierra de la Nasa: «El cambio se encuentra en el corazón del Parque Nacional Doñana, en el suroeste de España. Dentro de sus límites, miles de estanques pequeños y poco profundos alimentados por aguas subterráneas sufren ciclos naturales de inundaciones y sequía. Conocidos como estanques temporales mediterráneos, el hábitat contiene plantas y animales que están especialmente adaptados a la disponibilidad intermitente de agua. Las marismas, humedales y dunas de Doñana proporcionan hábitat para cientos de especies de aves, junto con animales raros como el águila imperial española y el lince ibérico en peligro de extinción. Sin embargo, en las últimas décadas, un tipo de cambio más insidioso ha estado alterando el paisaje en Doñana. La misma agua subterránea que impulsa los ciclos de inundación del humedal también es accesible para usos fuera del parque nacional. La huella del acuífero que alimenta los estanques es aproximadamente cinco veces la del área protegida. La agricultura y el turismo más allá de las fronteras del parque han gravado cada vez más ese suministro de agua».

Siguiendo con la misma explicación: «Un estudio reciente utilizó más de tres décadas de datos satelitales para comprender cómo las demandas humanas en el acuífero han afectado a los estanques. El mapa de arriba destaca dónde los estanques ahora se inundan más o menos de lo que puede explicar el clima. Para llegar a su resultado, los científicos de la Estación Biológica de Doñana utilizaron imágenes de Landsat para cuantificar el alcance y la duración de las inundaciones en 316 estanques entre 1985 y 2018. A continuación, incorporaron datos de temperatura, lluvia y uso de la tierra de esa época para modelar cuánta inundación se debió a factores climáticos frente a factores antropogénicos. En gran parte, concluyeron, el uso del agua subterránea hizo que la mayoría de los estanques analizados se inundaran con menos frecuencia y, en algunos casos, se secaran por completo. Los impactos más notables aparecen directamente adyacentes a donde se bombea el agua. A lo largo de la costa, la ciudad turística de Matalascañas se ha construido desde la década de 1970 y aprovecha las aguas subterráneas. Un campo de golf que funcionó allí durante 17 años redujo las inundaciones de estanques durante ese tiempo. En la franja occidental del parque, los invernaderos que cultivan fresas y otros cultivos de bayas se extraen del acuífero para el riego».