¿En Marte el tiempo se mide de una forma diferente?

Marte, el cuarto planeta del sistema solar, ha capturado la imaginación de científicos, escritores y soñadores por igual. Desde sus paisajes áridos y rojizos hasta sus misteriosas lunas, este planeta vecino ha sido objeto de numerosas exploraciones y estudios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se mide el tiempo en Marte?

El año marciano

El año marciano 1 comenzó el 11 de abril de 1955, a partir de una gran tormenta global de polvo que ocurrió en Marte en ese periodo. Esta tormenta sucedió cuando en la Tierra ya era 1956. A diferencia del calendario gregoriano, donde el 1 de enero es el comienzo del año, el año marciano empieza en el equinoccio de primavera del hemisferio Norte (o equinoccio de otoño en el hemisferio Sur).

En Marte no se utilizan meses en el calendario como en la Tierra. En lugar de eso, se usa la Longitud Solar (Ls), que mide el ángulo recorrido por Marte en su órbita desde el inicio del año, visto desde el Sol.

El año marciano comienza en Ls 0º, lo cual corresponde al equinoccio de primavera del hemisferio Norte. El solsticio de verano del hemisferio Norte ocurre en Ls 90º, el equinoccio de otoño en Ls 180º, y el solsticio de invierno en Ls 270º.

La influencia de la gravedad y la atmósfera

La forma en que percibimos el tiempo no solo está relacionada con el ciclo del día, sino también con la gravedad y la atmósfera. Marte tiene aproximadamente el 38% de la gravedad terrestre, lo que significa que cualquier actividad que requiera esfuerzo físico puede sentirse diferente. Aunque la gravedad no altera la medición del tiempo per se, puede afectar la manera en que los astronautas experimenten el paso del tiempo en su día a día. Además, la atmósfera marciana es mucho más delgada que la de la Tierra, lo que significa que las condiciones climáticas son extremas. Las tormentas de polvo y las temperaturas fluctuantes pueden influir en la percepción del tiempo, haciendo que las actividades al aire libre sean más difíciles y prolongadas.

Un día en Marte

Un día sideral en Marte dura aproximadamente 24 horas, 37 minutos y 22,663 segundos. Entre tanto, un día solar, conocido como “sol”, tiene una duración de 24 horas, 39 minutos y 35,24409 segundos. Todo esto significa que el día solar marciano es alrededor de un 2,7% más largo que el día terrestre.

Para las misiones espaciales que han aterrizado en Marte se ha utilizado un “reloj marciano” de 24 horas. En este, cada hora, minuto y segundo es un 2,7% más largo que sus equivalentes en la Tierra.

Misiones como Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover, Phoenix y Mars Science Laboratory han trabajado en “hora marciana”, ajustando su horario a la hora local en el lugar de aterrizaje. Esto supone un desfase diario de aproximadamente 40 minutos respecto al horario terrestre. Los equipos de estas misiones han utilizado relojes adaptados al tiempo de Marte en lugar del tiempo terrestre.

La hora solar local es determinante para la planificación de las actividades de las sondas en Marte. Esto se debe, especialmente, a que los paneles solares dependen de la luz del día. Marte experimenta fluctuaciones rápidas de temperatura entre el amanecer y el atardecer, debido a la falta de una atmósfera densa que amortigüe estos cambios.

El calendario en Marte

Un año en Marte, llamado también “año sideral”, tiene una duración de 668,5991 soles. Esto equivale a aproximadamente 686.98 días terrestres. Debido a la excentricidad de su órbita, las estaciones marcianas no tienen una duración uniforme.

De otro lado, en la Tierra los meses se basan en el ciclo lunar. Sin embargo, Marte tiene dos lunas: Fobos y Deimos; los períodos orbitarios de esas lunas son demasiado cortos para utilizar un sistema similar al terrestre.

Por esta y otras razones, la Planetary Society decidió no utilizar un calendario fijo en Marte. En cambio, se usa la longitud planetocéntrica del Sol, conocida como Ls, para marcar la posición de Marte en su órbita.

Los valores de Ls corresponden a los eventos estacionales, de la siguiente manera:

Ls = 0° para el equinoccio de primavera en el hemisferio norte marciano.

para el equinoccio de primavera en el hemisferio norte marciano. Ls = 90° para el solsticio de verano boreal.

para el solsticio de verano boreal. Ls = 180° para el equinoccio de otoño boreal.

para el equinoccio de otoño boreal. Ls = 270° para el solsticio de invierno boreal.

Bajo este sistema, como hemos visto al principio el año marciano 1 (MY1) comenzó el 11 de abril de 1955 y terminó el 26 de febrero de 1957, coincidiendo con una tormenta global de polvo en Marte. El ciclo de tormentas de polvo en Marte comienza después del perihelio, el punto más cercano al Sol en la órbita marciana.

Posteriormente, se definió el año marciano 0 (MY0), que empezó el 24 de mayo de 1953. Los años anteriores se numeran con signo negativo, por ejemplo, MY-1 comenzó el 7 de julio de 1951, y MY-2 el 19 de agosto de 1949. La primera observación de Marte con un telescopio por Galileo, a finales de 1610, se sitúa en MY-183.

Conclusión

Las misiones a Marte también plantean preguntas interesantes sobre cómo los humanos experimentarán el tiempo en un entorno diferente. ¿Se ajustará nuestro sentido del tiempo a las condiciones marcianas? ¿Sentiremos que el tiempo pasa más rápido o más lento en un mundo donde la luz solar y la gravedad son distintas? Estas son cuestiones que, aunque parecen abstractas, pueden tener un impacto real en la vida de los astronautas.

