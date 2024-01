La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha encontrado en Marte agua suficiente del tamaño de un océano a entre 1,5 y 2,7 metros de profundidad, enterrado en forma de hielo polvoriento bajo el ecuador del planeta, según se ha informado este jueves.

El hallazgo ha sido realizado por la misión Mars Express, una nave espacial que lleva 20 años realizando operaciones científicas alrededor de Marte. Ya se han hallado indicios de hielo cerca del ecuador del planeta rojo en el pasado. Sin embargo, la importancia de este nuevo descubrimiento radica en que es, con diferencia, la mayor cantidad de hielo de agua detectada en Marte hasta la fecha, que encaja con descubrimientos anteriores de agua congelada en el planeta rojo.

«Resulta emocionante que las señales de radar coincidan con lo que esperamos ver en las capas de hielo y que sean similares a las señales que vemos en los casquetes polares de Marte, que sabemos que son muy ricos en hielo», ha afirmado en un comunicado de la ESA el investigador principal, Thomas Watters, del Instituto Smithsonian de Estados Unidos.

