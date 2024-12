Jesús no nació el 25 de diciembre: la verdadera fecha de su nacimiento

Este 25 de diciembre históricamente no tendríamos motivos para celebrar el 2024 cumpleaños de Jesús. El hijo de Dios que dio su vida para salvar a la humanidad fue capaz de que sus enseñanzas traspasarán las barreras del tiempo y del espacio. Hasta llegar a un punto de que miles de años después seguimos venerando la figura de un personaje histórico del cual se ha documentado una vida y una filosofía que ha dado pie a la mayor religión del mundo.

Lo que puede sorprendernos es que realmente no nació un 25 de diciembre, aunque es la fecha que quedó marcada en el calendario como la histórica. Ese momento en el que las estrellas señalaban la llegada del hombre que lo cambiaría todo. Los Reyes Magos siguieron el rastro de este nacimiento para poder traer regalos a ese niño que había llegado en un portal de Belem con una magia que saldría a la luz durante los días posteriores. Los historiadores han dado con una serie de fechas posibles para ese hecho que cambiará la historia de la humanidad por completo.

No nació el 25 de diciembre

La realidad es que Jesús no nació un 25 de diciembre, sino que llegaría a este mundo en una fecha diferente. La fuente documental que se usa para poner fecha al nacimiento de Jesús son los Evangelios y las distintas nociones históricas que nos van lanzando. Sabemos el Rey que reinaba y cuando condenaron a Jesús de Nazaret.

Por lo que, podemos tener unas fechas aproximadas de su nacimiento, en favor de una muerte documentada. Antes de que volviera a la vida para demostrar que más allá de esta realidad había una nueva etapa que quedó reflejada en la mayoría de sus enseñanzas, convertido en el portador de la divinidad.

El mundo ha fijado en el calendario el 25 de diciembre como una fecha que se convirtió en la marcada como una de las posibles. Pero hay otras, que sí se pudieran confirmar, algo que es ya imposible, cambiarán el calendario para siempre. Para el mundo, este nacimiento representa una fecha en la que el amor, la esperanza y la fe inundan las mesas.

Dentro de unos días celebraremos el cumpleaños o la llegada de un Jesús de Nazaret que lo cambiaría todo, aunque quizás deberíamos esperar un poco más para que esta celebración fuera más exacta.

La verdadera fecha del nacimiento de Jesús

Jesús no nació un 25 de diciembre, los últimos estudios, hablan de un cambio radical que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás acabe siendo el que nos acompañe en estos días. Podremos reflexionar sobre esta fecha tan señalada de la mano de unos estudios que podrían poner patas arriba nuestro calendario.

Tal y como nos dice un artículo publicado en el DailyMail: «Según la visión tradicional de que Jesús nació el 25 de diciembre del año 1 d.C., debería cumplir 2023 en esta Navidad. Independientemente de sus opiniones religiosas, casi no se puede negar que realmente hubo un hombre llamado Jesús, nacido en la provincia romana de Galilea hace unos 2.000 años. Sin embargo, como hombre nacido en la clase campesina, no habría registro de su nacimiento. Según el profesor Mykytiuk, la mejor evidencia que tenemos para saber cuándo nació realmente Jesús es relacionar su vida con personajes famosos que dejaron muchas pruebas.

Una referencia clave a la que hacen referencia los eruditos es la vida del rey Herodes el Grande de Judea, quien fue designado por Roma para gobernar las tierras que incluían Belén y Jerusalén desde aproximadamente el año 37 a. C. Según la Biblia, al oír que el «Rey de los judíos» estaba a punto de nacer, Herodes decretó que todos los niños judíos menores de dos años debían ser asesinados. Si esto es cierto, entonces Jesús debió haber nacido al menos dos años antes de la muerte del rey Herodes».

Siguiendo con la misma explicación: «Afortunadamente para nosotros, hay muchas fuentes contemporáneas que aportan evidencia sobre la vida y la muerte del rey Herodes, como las extensas ‘Antigüedades judías’ del historiador judío Flavio Josefo, escritas apenas 60 años después de la muerte de Jesús. De manera crítica, Josefo nos dice que hubo un eclipse lunar poco antes de la muerte de Herodes. Esto podría referirse a cuatro fechas posibles: 15 de septiembre del año 5 a. C., 13 de marzo del año 4 a. C., 10 de enero del año 1 a. C. y 29 de diciembre del año 1 a. C. El profesor Mikytiuk afirma: «Josefo también nos dice en dos lugares que la Pascua judía tuvo lugar poco después de la muerte de Herodes el Grande. Como la Pascua se celebra en primavera, septiembre, enero y diciembre quedan excluidos». Esto nos dice que el rey Herodes debe haber muerto poco después del 13 de marzo del año 4 a. C. Basándose en este cálculo, la mayoría de los estudiosos sitúan el año de nacimiento de Jesús alrededor del 4-6 a. C., lo que lo ubicaría en el año 2029 aproximadamente. El único inconveniente es que no tenemos ni una sola prueba fuera de la Biblia de que el rey Herodes realmente ordenó la legendaria masacre de los inocentes».