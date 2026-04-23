Hipoclorito de sodio: qué es, usos domésticos y propiedades

El hipoclorito de sodio es uno de esos productos que forman parte de la rutina diaria sin que le prestemos demasiada atención. Está en casi todas las casas. Lo usamos para limpiar, desinfectar, blanquear… y poco más pensamos en ello.

Pero si te paras un momento, tiene bastante más detrás.

No es solo “lejía”. Es un compuesto químico con propiedades muy concretas que explican por qué funciona tan bien. Y también por qué conviene usarlo con cabeza.

¿En qué consiste el producto?

Se obtiene a partir del cloro, y eso ya da una pista de su comportamiento.

En casa lo encontramos diluido en agua. Esa mezcla es lo que conocemos como lejía. Las concentraciones más habituales están entre el 3% y el 6%, pensadas para uso doméstico.

Tiene un color ligeramente amarillento y un olor bastante reconocible. Ese que notas nada más abrir la botella. Fuerte, sí, pero asociado a limpieza profunda.

En entornos industriales o sanitarios, las concentraciones pueden ser mucho más altas. Pero eso ya es otro nivel, con normas de uso más estrictas.

Propiedades del hipoclorito de sodio

Hay varias razones por las que este producto sigue siendo tan utilizado.

La primera es su poder desinfectante. Elimina bacterias, virus y otros microorganismos con bastante eficacia. Por eso se usa tanto en baños, cocinas o superficies de contacto frecuente.

Luego está su capacidad para blanquear. Ayuda a eliminar manchas difíciles, sobre todo en ropa blanca. Ese efecto viene de su acción química sobre los pigmentos.

Y, en el fondo de todo, está su carácter oxidante. Dicho de forma sencilla: reacciona con otras sustancias y las descompone. Eso es lo que hace que funcione como desinfectante y limpiador.

Además, se mezcla fácilmente con agua. Eso permite ajustar la concentración según el uso. No es lo mismo limpiar un suelo que desinfectar una encimera.

Un detalle importante: con el tiempo pierde eficacia. La luz, el calor o el aire aceleran ese proceso. Por eso no conviene guardar una botella abierta durante meses pensando que seguirá igual.

Usos domésticos más habituales

Aquí es donde realmente entra en juego. En la lucha contra microorganismos, desinfectando superficies. Un ejemplo práctico: limpiar una encimera después de manipular carne o pescado. Una dilución adecuada, unos minutos de contacto y aclarado posterior. Suficiente.

También se utiliza mucho en la colada, especialmente en ropa blanca. Ayuda a eliminar manchas y a mantener el color. Eso sí, no todo vale. Hay tejidos que no lo toleran bien.

Otro uso que genera dudas es la desinfección de frutas y verduras. Puede hacerse, pero siempre con las concentraciones adecuadas y aclarando muy bien después. No es algo que se haga “a ojo”.

Y luego está la limpieza general. Baños, azulejos, juntas… en zonas húmedas funciona bastante bien porque evita la proliferación de moho.

Cómo usar la lejía sin riesgos

Aquí conviene detenerse un momento. Porque aunque sea un producto habitual, no es inocuo. Lo primero y más importante: no mezclarla con otros productos de limpieza. Especialmente con amoníaco o productos ácidos. Esa combinación puede generar gases tóxicos.

Otro punto clave es la ventilación. Usarla en espacios cerrados puede resultar incómodo e incluso irritante. Mejor abrir una ventana.

El contacto directo con la piel tampoco es buena idea. Puede causar irritaciones. Unos guantes sencillos solucionan esto fácilmente.

Y, como siempre, mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.

La importancia de la concentración

No todas las lejías funcionan igual. Las que se venden para uso doméstico están pensadas para ser seguras en casa. Aun así, muchas veces conviene diluirlas.

Por ejemplo, para desinfectar superficies, no hace falta usarla pura. Una dilución en agua suele ser suficiente y más segura. En cambio, en entornos profesionales se utilizan concentraciones más altas. Ahí el objetivo es distinto y el control también.

Un error bastante común es pensar que cuanto más fuerte, mejor. Y no siempre es así. De hecho, usar más cantidad de la necesaria puede dañar superficies o generar más vapores. La clave está en usar la dosis adecuada.

Usos fuera del ámbito doméstico

Aunque aquí hablamos del uso en casa, el hipoclorito de sodio tiene mucha más presencia. Se utiliza en el tratamiento de agua potable para eliminar microorganismos. También en piscinas, donde ayuda a mantener el agua limpia.

En hospitales y centros sanitarios es un desinfectante habitual en determinadas zonas. Y en la industria alimentaria se emplea para limpiar equipos y superficies, siempre bajo condiciones controladas.

Es decir, no es un producto menor. Tiene un papel importante en muchos ámbitos.

Errores frecuentes al usar hipoclorito de sodio

Hay ciertos fallos que se repiten bastante. Uno de ellos es usarlo sin diluir cuando no hace falta . No mejora el resultado y sí aumenta el riesgo.

. No mejora el resultado y sí aumenta el riesgo. Otro bastante habitual es no aclarar después de usarlo , sobre todo en superficies donde luego se manipulan alimentos.

, sobre todo en superficies donde luego se manipulan alimentos. También está el tema de las mezclas . Combinar productos sin saber qué reacción pueden tener es una mala idea.

. Combinar productos sin saber qué reacción pueden tener es una mala idea. Y por último, usarlo en materiales que no lo soportan bien. Algunos metales pueden oxidarse, ciertos tejidos pueden decolorarse… conviene tenerlo en cuenta.

Entender cómo funciona, cuándo usarlo y cómo hacerlo bien es lo que marca la diferencia entre un uso correcto y uno problemático.

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Hipoclorito de sodio

El hipoclorito de sodio