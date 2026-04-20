Ácido sulfúrico: características, usos industriales y riesgos

Encontramos ácido sulfúrico en muchos momentos de nuestra vida, aunque no lo sepamos. Y no es exageración: se le suele considerar un indicador del nivel industrial de un país. Cuanto más se produce, mayor suele ser su actividad industrial.

Pero no todo es positivo. Es un compuesto extremadamente útil… y también peligroso si no se maneja correctamente. Vamos a verlo con calma.

¿En qué consiste el ácido sulfúrico?

Se trata de un ácido mineral que produce mucha corrosión y tiene mucha densidad. Parece grasoso y apenas si tiene color en su estado puro. Tiene una característica clave: su enorme afinidad por el agua. Esto significa que no solo se mezcla con ella, sino que puede reaccionar de forma violenta liberando mucho calor. Por eso, una regla básica en laboratorio es clara: siempre añadir el ácido al agua, nunca al revés.

Su producción a gran escala se realiza principalmente mediante el llamado proceso de contacto, una técnica optimizada durante décadas que sigue siendo el estándar en 2026 por su eficiencia y menor impacto ambiental comparado con métodos antiguos.

Propiedades principales del ácido sulfúrico

Si tuviéramos que resumir por qué es tan utilizado, gran parte de la respuesta está en sus propiedades:

Alta capacidad de reacción. Es un ácido fuerte , muy fuerte. Se disocia completamente en agua, lo que lo hace extremadamente reactivo con metales, bases y compuestos orgánicos.

, muy fuerte. Se disocia completamente en agua, lo que lo hace extremadamente reactivo con metales, bases y compuestos orgánicos. Poder deshidratante. Puede extraer agua de otros materiales . Un ejemplo clásico es cuando entra en contacto con azúcares: los carboniza rápidamente. Esta propiedad es clave en procesos industriales.

. Un ejemplo clásico es cuando entra en contacto con azúcares: los carboniza rápidamente. Esta propiedad es clave en procesos industriales. Oxidante en concentraciones altas. Dependiendo de la concentración y la temperatura, puede actuar como agente oxidante, lo que amplía aún más su uso químico.

Dependiendo de la concentración y la temperatura, puede actuar como agente oxidante, lo que amplía aún más su uso químico. Alta densidad y viscosidad. Es más pesado que el agua y tiene una textura más espesa, algo que influye en su manipulación y almacenamiento.

Es más pesado que el agua y tiene una textura más espesa, algo que influye en su manipulación y almacenamiento. Estabilidad relativa. Aunque es muy reactivo, es estable si se almacena correctamente, lo que facilita su transporte industrial.

Usos industriales del ácido sulfúrico

Aquí es donde realmente se entiende su relevancia. El ácido sulfúrico no es un producto final en la mayoría de los casos, sino una materia prima esencial para fabricar muchas otras cosas.

Producción de fertilizantes

Este es, con diferencia, su principal uso. Una gran parte del ácido sulfúrico producido en el mundo se destina a fabricar fertilizantes fosfatados.

Se utiliza para tratar rocas fosfóricas y obtener compuestos que las plantas pueden absorber. Sin este proceso, la agricultura moderna sería mucho menos eficiente. Y eso se traduce directamente en menor producción de alimentos.

Industria petroquímica

También interviene en la eliminación de impurezas. Es una pieza silenciosa pero clave en la cadena de producción de energía.

Fabricación de productos químicos

Muchísimos compuestos dependen de él:

Ácido clorhídrico

Ácido nítrico

Sulfatos diversos

Detergentes

Colorantes

Sin ácido sulfúrico, buena parte de la industria química simplemente no funcionaría como la conocemos.

Tratamiento de metales

Se usa para limpiar y decapar metales antes de su procesamiento. Por ejemplo, elimina óxidos y prepara superficies para galvanizado o pintura.

En industrias como la del acero, esto es esencial.

Producción de baterías

Las baterías de plomo-ácido, que siguen siendo muy utilizadas (sobre todo en vehículos), dependen directamente de este compuesto. Aunque en 2026 las baterías de litio dominan muchos sectores, las de plomo siguen siendo clave en automoción tradicional y sistemas de respaldo energético.

Industria textil y papelera

Aquí entra en juego su capacidad química:

En textiles, ayuda en procesos de teñido y tratamiento de fibras.

En papel, interviene en la fabricación y blanqueo.

No es el protagonista visible, pero está ahí.

Tratamiento de aguas

Se utiliza para ajustar el pH y eliminar contaminantes en plantas de tratamiento. Su papel es más técnico, pero imprescindible para garantizar agua segura.

Riesgos del ácido sulfúrico

Aquí es donde hay que ponerse serio. Porque no, no es una sustancia “más”.

Corrosivo extremo

El contacto con la piel puede provocar quemaduras graves. Y no hablamos de algo superficial: puede destruir tejido en cuestión de segundos dependiendo de la concentración.

En los ojos, el daño puede ser irreversible.

Reacción violenta con agua

Como mencionábamos antes, mezclarlo incorrectamente con agua puede generar salpicaduras peligrosas debido al calor liberado.

Este es uno de los errores más comunes en personas sin experiencia.

Vapores peligrosos

Aunque no es muy volátil, puede liberar vapores irritantes, especialmente a altas temperaturas.

La inhalación puede causar:

Irritación respiratoria

Daños pulmonares

Dificultad para respirar

Medidas de seguridad en su manejo

No basta con saber que es peligroso. Hay que saber cómo tratarlo.

Equipos de protección

El uso de EPI (equipos de protección individual) es obligatorio en entornos industriales:

Guantes resistentes a químicos.

Gafas de seguridad.

Protección facial.

Ropa adecuada.

Almacenamiento correcto

Debe almacenarse en:

Contenedores resistentes a la corrosión.

Lugares ventilados.

Lejos de sustancias incompatibles.

Protocolos de emergencia

Las empresas que lo utilizan tienen protocolos muy claros en caso de accidente:

Duchas de emergencia.

Neutralización con bases controladas.

Planes de evacuación.

Esto no es opcional.

Un compuesto imprescindible… pero exigente

El ácido sulfúrico es un buen ejemplo de cómo algo puede ser extremadamente útil y, al mismo tiempo, exigir respeto.

Está en fertilizantes que permiten alimentar a millones de personas. En combustibles que mueven el mundo. En procesos industriales básicos. Pero también puede causar daños graves si se usa mal.

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