Peróxido de hidrógeno: propiedades, usos y precauciones

¿Tienes agua oxigenada en casa? Ya tienes peróxido de hidrógeno. Parece simple, pero no lo es tanto. Detrás de ese líquido transparente hay un compuesto con bastante juego. Sirve para desinfectar, blanquear, limpiar… y también tiene un papel importante en la industria.

¿En qué consiste el producto?

Realmente se trata de un compuesto químico que tiene la fórmula H2O2. Es parecido al agua, pero diferente. La diferencia está en un detalle pequeño: tiene un átomo extra de oxígeno. Y ese “extra” es justo lo que lo convierte en un agente oxidante potente.

En estado puro es bastante inestable. Por eso, lo habitual es encontrarlo diluido en agua. En casa, por ejemplo, se vende normalmente al 3%. En su uso industrial, la concentración es mayor.

¿Cómo actúa?

Es un proceso bastante sencillo: se convierte en agua (H₂O) y oxígeno (O₂). Pero ese oxígeno liberado es muy reactivo. Cuando entra en contacto con bacterias o materia orgánica, provoca reacciones que alteran sus estructuras internas. En otras palabras, las daña.

Por eso, cuando aplicas agua oxigenada sobre una herida, aparecen esas burbujas. No es solo un efecto visual: es el oxígeno actuando. Ahora bien, no todo es perfecto. Esa misma acción oxidante también puede afectar a células sanas. Por eso hoy se recomienda usarla con cierta moderación en heridas abiertas.

Aun así, su eficacia como desinfectante sigue siendo alta, sobre todo en superficies o materiales.

Propiedades principales

El peróxido de hidrógeno tiene varias características que explican por qué se utiliza tanto. La primera, y más importante, es su poder oxidante. Gracias a esto puede intervenir en muchas reacciones químicas y eliminar microorganismos.

También es completamente miscible con agua. Esto facilita mucho su uso, porque permite preparar soluciones de distintas concentraciones según la necesidad.

A nivel práctico, destaca su capacidad para blanquear. Puede alterar pigmentos y eliminar manchas, algo muy útil en limpieza, cosmética o industria. En cuanto al olor, es bastante suave. Aunque, si la concentración es alta, puede resultar algo irritante.

Usos más habituales del peróxido de hidrógeno

Desinfección en casa

Uno de los usos más conocidos. Durante años, el agua oxigenada se ha utilizado para limpiar heridas leves. Ayuda a reducir la presencia de bacterias y a eliminar restos superficiales.

Hoy se sigue usando, pero con más cuidado. Aplicarla de forma ocasional no supone problema, pero no conviene abusar, sobre todo en heridas profundas.

En casa también sirve para desinfectar objetos.

Limpieza doméstica

Más allá del botiquín, tiene bastante recorrido como producto de limpieza.

Funciona bien para eliminar manchas orgánicas, como sangre, sudor o restos de comida. También puede ayudar a desinfectar zonas del baño o la cocina.

Eso sí, conviene tener cuidado con ciertos materiales. Puede decolorar tejidos o superficies si no se usa correctamente. Lo ideal es probar primero en una zona poco visible.

Comparado con otros productos, tiene una ventaja clara: no deja residuos tóxicos, ya que se descompone en agua y oxígeno.

Uso en cosmética

Aquí entra en juego su capacidad de oxidación. Es usado para cambiar el color del pelo, cambiando los pigmentos propios del cabello y aclarando el color. También aparece en tratamientos de blanqueamiento dental. En estos casos, se emplea en concentraciones controladas para eliminar manchas superficiales.

Es importante no improvisar con estos usos. Los productos cosméticos están formulados para ser seguros. Usar concentraciones inadecuadas puede causar irritaciones o daños.

Aplicaciones industriales

En la industria, el peróxido de hidrógeno tiene un papel bastante más amplio.

Se utiliza en el blanqueo de papel y textiles, sustituyendo a otros productos más contaminantes. Esto ha sido clave para hacer algunos procesos más sostenibles.

También se emplea en el tratamiento de aguas. Su capacidad oxidante lo hace muy versátil. Incluso se usa en procesos de desinfección en la industria alimentaria, siempre bajo condiciones muy controladas.

Otros usos curiosos

Hay aplicaciones menos conocidas, pero igualmente interesantes. En jardinería, por ejemplo, se puede utilizar en soluciones muy diluidas para oxigenar el suelo o combatir ciertos hongos.

Algunos aficionados a los acuarios lo usan en dosis muy bajas para mejorar la oxigenación del agua. Eso sí, aquí es fundamental medir bien las cantidades.

También se está investigando su uso en tecnologías más avanzadas, como sistemas de energía o propulsión. No es algo cotidiano, pero muestra hasta dónde puede llegar.

Precauciones y seguridad

Aunque sea un producto común, no conviene usarlo sin pensar. En concentraciones bajas, como las domésticas, es bastante seguro. Aun así, puede irritar la piel o los ojos si entra en contacto directo.

Si hablamos de concentraciones altas, el riesgo aumenta. Puede provocar quemaduras y generar vapores irritantes. Por eso, en entornos profesionales se utilizan guantes, gafas de protección y buena ventilación.

Otro aspecto importante es el almacenamiento. Debe mantenerse en su envase original, bien cerrado y alejado de la luz. De lo contrario, puede perder eficacia o descomponerse. Y algo básico: evitar mezclarlo con otros productos sin conocimiento. Algunas combinaciones pueden resultar peligrosas.

La importancia de la concentración

No todos los usos requieren la misma concentración. De hecho, este punto es clave.

3%: uso doméstico, limpieza y primeros auxilios.

6% a 10%: cosmética, especialmente en el cabello.

30% o más: aplicaciones industriales o técnicas.

Puede que no sea el producto más llamativo. Pero cumple. Y cumple bien.

A veces, lo más útil no es lo más complejo. Y el peróxido de hidrógeno es un buen ejemplo de eso.

Lecturas recomendadas

Peróxido de hidrógeno

Química recreativa con agua oxigenada