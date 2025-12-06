El hallazgo de la NASA que podría cambiar todo lo que sabemos del origen de la vida: restos de azúcar

Las muestras del asteroide Bennu, obtenidas gracias a la misión OSIRIS-REx de la NASA, podrían cambiar nuestra comprensión sobre el origen de los bloques moleculares que hicieron posible la vida en la Tierra. Los últimos análisis, publicados en las revistas Nature Geoscience y Nature Astronomy, revelan la presencia de azúcares esenciales para la biología, un material orgánico similar a una goma que nunca se había identificado en rocas espaciales y una abundante cantidad de de polvo proveniente de supernovas antiguas.

Estas muestras, descritas por los científicos como «prístinas» (es decir, sin contaminación terrestre) conservan la química original del Sistema Solar, lo que permite analizar con precisión los ingredientes que pudieron llegar a nuestro planeta desde el espacio. La información obtenida de Bennu podría ofrecer pistas sobre cómo los componentes químicos básicos se formaron en ambientes helados del Sistema Solar exterior mucho antes de la aparición de la vida en la Tierra.

Descubrimiento de azúcares en el sistema solar

Uno de los hallazgos más destacados es la presencia de ribosa y glucosa, dos azúcares fundamentales para los seres vivos. La ribosa es un componente clave del ARN, que desempeña funciones esenciales en la codificación y regulación de la información genética. Por su parte, la glucosa es una de las principales fuentes de energía utilizadas por la vida tal y como la conocemos.

Los investigadores señalan que estas moléculas pudieron formarse en entornos fríos del Sistema Solar primitivo, mucho antes de que se estableciera la vida en la Tierra. La presencia de ribosa y la ausencia de desoxirribosa, el azúcar del ADN, refuerza la hipótesis del «mundo del ARN». Esta teoría sugiere que las primeras formas de vida habrían utilizado el ARN como molécula principal para almacenar información genética y catalizar reacciones químicas, antes de la aparición del ADN y las proteínas.

Yoshihiro Furukawa (Universidad de Tohoku, Japón), señala que «las cinco nucleobases utilizadas para construir tanto el ADN como el ARN, junto con los fosfatos, ya se han encontrado en las muestras de Bennu traídas a la Tierra por OSIRIS-REx. El nuevo descubrimiento de la ribosa significa que todos los componentes para formar la molécula de ARN están presentes en Bennu».

Y añade: «la vida actual se basa en un sistema complejo organizado principalmente por tres tipos de biopolímeros funcionales: ADN, ARN y proteínas. Sin embargo, la vida temprana puede haber sido más simple. El ARN es el principal candidato para el primer biopolímero funcional porque puede almacenar información genética y catalizar muchas reacciones biológicas».

Una goma espacial nunca antes observada

Otro hallazgo inesperado es lo que los científicos han denominado «goma espacial», un material flexible, rico en compuestos orgánicos, que no había sido identificado previamente en muestras espaciales. Este polímero natural parece haberse formado cuando el asteroide progenitor de Bennu se calentó ligeramente en los primeros millones de años del Sistema Solar.

La composición de esta goma espacial sugiere que pudo haber facilitado reacciones químicas complejas, contribuyendo a la formación de moléculas más grandes y estructuradas. Algunos expertos comparan este material con un «plástico espacial» o un poliuretano natural, ya que contiene cadenas de nitrógeno y oxígeno que lo hacen resistente y flexible.

Polvo de estrellas y restos de supernovas

El tercer descubrimiento relevante tiene que ver con la abundancia de polvo presolar, es decir, partículas formadas en estrellas anteriores al Sistema Solar. Los análisis muestran que las muestras de Bennu contienen hasta seis veces más polvo de supernova que cualquier otro material extraterrestre analizado hasta la fecha.

Este hallazgo indica que Bennu se formó en una región del disco protoplanetario especialmente rica en restos de estrellas explotadas. La presencia de este polvo estelar ayuda a los científicos a reconstruir cómo se mezclaron los elementos químicos que, millones de años después, formarían planetas como la Tierra.

Implicaciones para el origen de la vida

El hallazgo de ribosa, glucosa, aminoácidos, nucleobases, la goma espacial y polvo de estrellas sugiere que los bloques moleculares esenciales para la vida estaban ampliamente distribuidos en el sistema solar antes de que la vida surgiera en la Tierra.

Además, la combinación de agua atrapada en minerales, sales, carbonatos y compuestos orgánicos en Bennu refuerza la hipótesis de que la vida terrestre pudo «heredar» estos componentes químicos del espacio. Los científicos plantean que, aunque la vida se desarrolló en la Tierra, los ingredientes fundamentales podrían haber sido importados de cuerpos celestes como Bennu.

Finalmente, Zack Gainsforth (Universidad de California, Berkeley), explica lo siguiente: «sabíamos que teníamos algo notable en el instante en que las imágenes comenzaron a aparecer en el monitor. No se parecía a nada que hubiéramos visto, y durante meses fuimos consumidos por los datos y las teorías mientras intentábamos entender exactamente lo que era y cómo podría haber llegado a existir. En este asteroide primitivo que se formó en los primeros días del sistema solar, estamos viendo eventos cerca del comienzo del principio».