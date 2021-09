La información a la que accedemos a diario desafía nuestros conocimientos. Entender lo que ocurre en el mundo exige disponer de vocabularios técnicos específicos para saber lo que vive este planeta en el que no hay fronteras informativas. Quien no conoce las palabras no entiende lo que con ellas se explica. Las palabras son limitaciones, en la práctica. Cada ciencia tiene su terminología precisa que los científicos manejan fluidamente, pero que limita a la gente común.

En estas semanas todos los medios informativos se ocupan del día a día de los acontecimientos que vive La Palma. Leemos y escuchamos decir que el volcán Cumbre Vieja está activo, que el magma y la lava se mueven, se menciona la colada, las fisuras. Y generalmente nos quedamos con una idea general, muy superficial de lo que acontece, porque no conocemos las palabras.

A continuación, presentamos un glosario básico referido a los volcanes, que permitirá interpretar con certeza lo que ocurre en la isla.

Volcán activo

Un volcán está activo si en la actualidad está en erupción o muestra signos de actividad, como terremotos o emisión de gas. También se considera activo el volcán que en los últimos 10.000 años ha tenido alguna erupción.

Diferencia entre magma y lava

El magma es una mezcla de rocas derretidas y de gases. Está almacenado en el interior de la tierra. Cuando sale a la superficie, se produce una erupción volcánica.

La lava es el magma que sale del volcán en erupción. Se llama lava al material líquido y caliente que fluye y también al material sólido que resulta del enfriamiento.

Colada

Es la lava que se derrama desde un punto de emisión del volcán.

Falla

La falla es una abertura o grieta en la superficie de la tierra que tiene varios kilómetros de profundidad. Movimientos cerca de la falla producen terremotos y permiten el ascenso del magma a la superficie.

Fumarola

Es una abertura en la superficie terrestre por la que salen gases y vapor. Generalmente está ubicada en el cráter o en los lados del volcán.

Nube eruptiva

Durante una erupción, el volcán lanza gases, cenizas y material sólido que forma nubes en la atmósfera.

Tipos de erupciones

Las erupciones pueden ser efusivas y explosivas. En las primeras, la lava fluye por la superficie. En las erupciones explosivas se producen emisiones violentas en las que el material es lanzado a la atmósfera.

Cuando consigues interpretar y entender el sistema que se genera en torno a un volcán, seguramente te apasionarás por conocer más. Si te interesa saber con precisión la terminología científica que usan los expertos, te sugerimos consultar el sitio web del Instituto Geográfico Nacional. En ella encontrarás material educativo muy interesante.