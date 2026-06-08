Los geólogos no salen de su asombro: el volcán más grande del sistema solar es un gigante al lado del Everest con 22km de altura, 600 km de diámetro y 3 km de profundidad

El volcán más grande del sistema solar está en el planeta Marte y es tres veces más grande que el Everest, que es el pico más alto de la Tierra. Monte Olimpo, el nombre de esta montaña que tiene el diámetro de la península ibérica y una altura de 22 kilómetros. Su cima es una gran caldera de 70 kilómetros de ancho y su flujo de lava tiene dos millones de años, por lo que aún podría tener una ligera actividad volcánica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el volcán más grande del sistema solar.

Monte Olimpo. Así se llama el volcán más grande del sistema solar, que está situado en el planeta Marte, concretamente en el hemisferio occidental, en la meseta de Tharsis. Esta es la montaña más joven del planeta rojo y se habría formado en lo que se denomina periodo amazónico, que abarca la fecha de hace 1.800 millones de años hasta la actualidad. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli fue el que puso nombre a esta montaña, a la que se equiparó con el monte de los dioses de Grecia.

La nave Mariner 9, que orbitó Marte en la década de los 70, fue la encargada de realizar el descubrimiento final de este Monte Olimpo: no se trataba de una montaña, sino de un volcán y, además, se certificó que era el más grande de todo el sistema solar. Sus 22 kilómetros de altura le hacen incluso ser tres veces más grande que el monte Everest, que es el punto más alto del planeta Tierra. Para entender la comparación, esta montaña situada entre Nepal y la India tiene una altura de 8848,86 metros (29 032 pies).

El volcán más grande del sistema solar

El monte Olimpo tiene unas dimensiones sobrenaturales que le hacen ser el volcán más grande de todo el sistema solar. A sus 22 kilómetros de altura (21,2 sobre el nivel del mar) hay que sumarle un diámetro de 600 kilómetros, como el estado de Arizona o toda la península ibérica. En total, su superficie en la base es de 283.000 km². Su envergadura es tal que la montaña sobresale el 95% de la atmósfera de Marte.

Por lo que respecta a su zona superior, está formada por una caldera volcánica de 3 kilómetros de profundidad, 25 kilómetros de diámetro y 70 kilómetros de ancho. En el año 2004, la sonda Mars Express detectó que los flujos de lava podrían tener sólo dos millones de años, por lo que la actividad volcánica del lugar podría ser reciente. «La caldera de la cumbre (depresión central) tiene casi 3 km de profundidad y 25 km de diámetro. Probablemente se formó por colapsos recurrentes tras el drenaje de magma resultante de erupciones en los flancos», publicó la NASA en un artículo reciente realizado sobre el volcán más grande del sistema solar.

«Gran parte de las llanuras que rodean el volcán están cubiertas por la aureola del Olympus Mons, con sus crestas y surcos característicos. El origen de la aureola es controvertido, pero podría estar relacionado con el deslizamiento gravitacional de los flancos de un volcán ancestral», informó la agencia americana sobre una de las mayores joyas del sistema solar que también es el punto más alto de todo el universo… que se haya documentado en el año 2026.