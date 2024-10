La energía nuclear hace sonar las alarmas en Estados Unidos: el aterrador plan para 2050

Estados Unidos se prepara para hacer sonar todas las alarmas en su aterrador plan para 2050 que pone los pelos de punta. La energía nuclear está en boca de todos, un elemento que inicialmente fue concebido como una manera de obtener una fuente de energía se convirtió en una de las armas más peligrosas del mundo. Los expertos ponen sobre la mesa el gran riesgo de colapso mundial que genera que sean varios países los que dispongan de estas armas en su poder.

Siempre que cualquier país entra en guerra, también se posicionan esos dirigentes que disponen de un armamento que podría destruir a toda la humanidad en segundos. Siendo un elemento que se puede convertir en un auténtico riesgo para todos y que realmente nos hace querer posicionarnos ante una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos ante una fecha que Estados Unidos tiene muy clara, su plan está en marcha y tiene en el 2050, un año que debemos tener en cuenta.

La energía nuclear en Estados Unidos

En Estados Unidos se preparan para una fecha que puede cambiarlo todo, en 2050 deberán tener activo un plan que pone los pelos de punta. La manera en la que intentarán que determinadas centrales nucleares sigan en marcha, después de décadas y con una tecnología que se va quedando cada vez más obsoleta, es esencial.

De la misma forma que queremos que esa energía se mantenga en marcha para poder sustentar un sistema que parece que sin ella no puede seguir funcionando, debemos tener en cuenta lo que estamos activando. Este es el famoso plan 2050 de uno de los países más grandes del mundo, que dependen, sí o sí, de este tipo de energía.

Este es el aterrador plan para 2050

Desde la revista EcoNews se nos presenta un futuro en Estados Unidos que no es nada bueno, o al menos, eso es lo que parece cuando empezamos a descubrir qué es lo que nos depara el paso del tiempo y una cada vez más dependencia a una energía que debe producirse de forma exponencial.

Los expertos hablan de un plan a largo plazo que puede ser preocupante. Siguiendo con lo que nos dicen: «La última iniciativa de Hiltec International y Constellation Energy para reanudar las operaciones de las plantas nucleares de Palisades y Three Mile Island pone de relieve la transición fundamental en la división de energía nuclear. El Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos ha finalizado una garantía de préstamo de 1.520 millones de dólares para apoyar a Holtec en la renovación de la planta de Palisades en Michigan, que ha estado inactiva desde 2022. El apoyo del DOE, junto con los 1.300 millones de dólares de financiación federal para los proveedores de electricidad rurales que se preparan para comprar energía de la planta, especifica un giro táctico del gobierno hacia la energía nuclear en medio de la creciente demanda de electricidad. Asimismo, la declaración de Constellation Energy de reanudar la producción de la planta de Three Mile Island en 2027 indica una promesa de utilizar la infraestructura nuclear actual para satisfacer las crecientes necesidades energéticas. Desde 2019, la planta, tristemente célebre por el accidente de 1979, ha permanecido inactiva debido a dificultades financieras. Con la dedicación de Microsoft a la compra de electricidad para sus cada vez mayores centros de datos, la decisión de renovar Three Mile Island se considera no solo un paso para restablecer la generación de energía, sino también para abordar la notable demanda de las aplicaciones tecnológicas contemporáneas».

Siguiendo con la misma explicación: «La reanudación de las actividades de las centrales nucleares inactivas se enfrenta a dificultades como problemas regulatorios, infraestructuras obsoletas y restauraciones obligatorias. Holtec se enfrenta a una investigación federal por inspecciones esenciales en la planta. A pesar de estos obstáculos, la importancia de la energía nuclear en un futuro neutro en carbono se reconoce cada vez más. El DOE subraya que la mera renovación de reactores no bastará para satisfacer el aumento previsto del 15% de la demanda de electricidad . Para hacer frente a este problema se necesitan unos 200 GW de nueva energía nuclear, lo que equivale a unos 200 reactores nuevos. Pero la construcción de nuevas instalaciones supone unos gastos excesivos y plazos prolongados, ya que los diseños de reactores avanzados siguen en desarrollo. El uso de antiguas plantas de carbón para nuevas instalaciones nucleares puede resultar de ayuda. Estas instalaciones ofrecen infraestructuras actuales y personal calificado, lo que podría reducir los gastos y acelerar el desarrollo. El DOE ha identificado una posible generación de energía nuclear de 269 GW en estas instalaciones, destacando la sinergia entre la eliminación de combustibles fósiles y el desarrollo de fuentes de energía limpia».