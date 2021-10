Los reptiles no suelen ser del agrado de las personas, pero lo cierto es que ellos cumplen una función importante en el ecosistema. Son capaces de eliminar los insectos que se encuentran a nuestro alrededor, en casas, plantas y cultivos. Exactamente esta es la función de la salamanquesa o dragón de pared. Es un habitante muy frecuente en nuestros hogares y no hace ningún daño, todo lo contrario. Hoy explicaremos un poco más sobre este reptil, qué come y dónde se esconde.

Un reptil totalmente inofensivo

El dragón de pared es completamente inofensivo para los seres humanos. Si se aparece en alguna parte de nuestra casa podemos estar tranquilos. Básicamente lo que hace es salir de su escondite en las noches y se come a todos los insectos que encuentra. Por esta razón es excelente para eliminar las plagas, pues consume desde mosquitos y moscas hasta arañas y cucarachas.

Gracias a su aspecto puede camuflajearse con facilidad. Posee una piel escamada y rugosa de color pardo grisáceo o gris. Su tamaño generalmente es de 15 centímetros, contando desde la cabeza hasta el final de la cola. Lo que más destaca de su apariencia son sus enormes ojos dorados, con una pupila negra vertical. Por el día se esconde hasta que sea de noche para salir a cazar.

Una curiosa comunicación entre ellos

La salamanquesa es uno de los pocos reptiles que se comunican a través de sonidos. En algún momento los hemos podido escuchar, principalmente en las noches, cuando pueden gritarse entre ellos.

¿Qué ocurre ante un peligro?

Cuando se enfrentan a alguna situación de peligro tienen sus métodos. Son capaces de desprenderse de su cola para distraer al depredador y esconderse. Con el tiempo esta volverá a crecer, aproximadamente en 30 días, más rápido que otros reptiles. Esta regeneración se debe a que la medula espinal de su cola posee proteínas y células madres que lo permiten.

Otra importante habilidad que tiene el dragón de pared es que puede trepar cualquier tipo de material. Esto se debe a que entre los pliegues de sus patas poseen pilosidades muy sofisticadas. Gracias a ello pueden andar por paredes, techos y hasta ventanas. Antes se creía que tenían unas ventosas que les hacía posible esta acción, pero luego se confirmó que no era así.

¿Cómo pasan la primavera y el invierno?

En primavera se encuentran en todos lados cazando. Durante el invierno buscan algún agujero que les funcione como madriguera y pasan toda esa época escondidos.

El dragón de pared es un reptil con el que convivirás en algún momento de tu vida, si es que no lo haz hecho ya. Ahora que sabes todo sobre esta especie puedes estar tranquilo porque no representa ningún peligro ni para ti ni para tu familia.