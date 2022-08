Cosas que debes tener en cuenta antes de comprar un protector solar

Con el calor del verano es imposible aguantar la tentación de salir de casa, ir a la piscina o a la playa para combatir las olas de calor con un chapuzón. Este tipo de salidas bajo el sol radiante tienen su inconveniente y es que, aunque no tengas calor en el agua, el sol sigue pudiendo quemarte la piel. Por suerte desde hace mucho tiempo existe la crema solar.

Tipos de crema solar

Existen muchos tipos de crema solar, unos mucho mejores que otros, pero en cuanto a los filtros que se utilizan en contra de los rayos solares son dos tipos, los filtros físicos y los filtros químicos.

Los filtros físicos actúan como espejos, al estar compuestos de sustancias fluorescentes como el óxido de zinc o el óxido de titanio.

Esta clase de filtros son buenos para combatir los rayos UVA y UVB, pero lo malo es que son deshidratantes. Poseen un color blanco muy intenso.

Los otros tipos de filtros son conocidos como filtros orgánicos. A diferencia de los filtros físicos, los orgánicos no reflejan la radiación, la absorben y la reemiten nuevamente, pero como radicación térmica la cual no es perjudicial para la piel.

Los filtros físicos tienen un color blanco intenso, pero los químicos no dejan marca alguna tras su aplicación (nada de manchas blancas). Incluso pueden venir integrados en cremas hidratantes, por lo que no deshidratan de la forma en la que lo hacen los físicos. Sin embargo, la desventaja que tienen los químicos es que no son tan duraderos como los físicos, por lo que deberás echártelos repetidas veces a lo largo del día si no quieres perder la protección frente al sol.

Si tienes dudas sobre que tipo de filtro elegir no tienes porque preocuparte porque en la actualidad existen numerosos protectores solares que incluyen ambos filtros para aprovechar las ventajas de ambos.

¿Cómo me puede afectar el no echarme crema?

Al no protegerte con protectores solares ante el sol, tu piel sufrirá de quemaduras y dependiendo de la radiación que te afecte, esta penetrará más o menos.

Todos sabemos que nuestra piel tiene varias capas, la epidermis (la más exterior) es normalmente afectada por la radiación UVB, provocando quemaduras, enrojecimiento e incluso riesgo de cáncer.

En cambio, los rayos UVA, más potentes que los anteriores, consiguen penetrar hasta la dermis, la capa media. Los rayos UVA son los causantes del fotoenvejecimiento acelerado de la piel, la elastosis que afecta a la elasticidad de esta y el engrosamiento de la epidermis.

Existen tantas clases de radiaciones perjudiciales como de cremas para protegernos, lo esencial es encontrar una que nos resulte cómoda y acordarnos de usarla al salir de casa para evitar mayores complicaciones.

¿Conocías los tipos de filtros y las consecuencias de no echarte crema? Comparte este texto con tus contactos para que este verano no les pille desprevenidos.