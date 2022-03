Probablemente, como casi todo el mundo vives inventando excusas para no perseguir tus sueños. Aunque esto le pasa todos, no es bueno vivir postergándose. ¿Por qué la gente inventa esas excusas? Porque la vida mueve a las personas a un ritmo vertiginoso. Preocupados por el mañana, por el dinero, por comprar todo lo que se ofrece en el mercado, por ser el mejor en lo suyo, la gente corre de un lado a otro. Y aunque esa vida soñada sigue ahí, latente y esperando, siempre aparecen excusas para no perseguir tus sueños.

Muchas veces, el camino para esos sueños implica dejar atrás los hábitos actuales. Y los cambios siempre cuestan. Desarrollar ese proyecto de trabajo que hace tiempo se planeó y dedicarse totalmente a él implica renunciar a la ocupación actual y arriesgarse.

Volverse un deportista destacado en esa disciplina en la que se es bueno cuesta mucho sacrificio. Encontrar tiempo para pintar, escribir, tocar el piano, implica aprendizaje y estudio.

Por todo ello, la vida con la que uno sueña no es cuestión de magia. Sea lo que sea eso que se desea lograr, será necesario asumir que hay que dedicar tiempo y esfuerzo y poner mucha voluntad.

Y, fundamentalmente, es preciso acabar con esas excusas para no perseguir los sueños. Quien quiera transformarse en lo que siempre soñó tiene en sí mismo el potencial. En su interior debe encontrar la fuerza para intentar el cambio.

¿Cómo aniquilar las excusas para no cumplir tus sueños?

Terminar con esas excusas que impiden el cambio exige mucha fuerza de voluntad. Ese es el motor.

Sugerencias que ayudan a evitar las excusas:

La meditación es una gran herramienta . Disponer de 15 minutos cada día para limpiar la mente, contribuye al autocontrol. Durante esos minutos, el organismo se equilibra, la mente se detiene y se vuelve a ser dueño de sí mismo. Una rutina de meditación sencilla ayudará a liberarse de las excusas, que solo son pensamientos que arruinan la vida.

Los sueños siempre tienen que estar presentes en la mente . Hay que hablar de ellos, visualízarse en esa vida, imaginar que se cumplen De esta manera, se sentirán más cercanos y parecerá menor el esfuerzo para lograrlos.

Usar lenguaje positivo cuando se habla de la vida soñada. El lenguaje positivo es el lenguaje del 'sí, puedo'. De esta manera, las excusas se alejarán y terminarán desapareciendo de tu mente.

No se debe culpar a otro de la postergación de los sueños. Culpar a otro es una forma más de evadir la realidad.

Sigue estas sugerencias, convéncete de que puedes lograrlo y comienza a transitar la ruta que te llevará a cumplir tus sueños. Será el camino hacia la verdadera felicidad. Debes elegir el momento para comenzar el camino e iniciarlo sin demora, dando un paso a la vez.