La ciudad española que está en riesgo muy grave por tsunami: la ciencia lo confirma

Hay una ciudad española que está en riesgo muy grave por tsunami, la ciencia ha advertido de lo que puede pasar en breve. Ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es hora de prepararnos para lo peor, de la mano de una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia.

La ciencia confirma lo que está a punto de pasar, con una serie de detalles que serán los que marcarán una diferencia importante. Estamos viendo los efectos de un cambio climático que puede golpearnos con fuerza, de tal manera que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado ese día en el que tendremos que prepararnos para unas jornadas en las que la inestabilidad estará convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones. Existe una ciudad que está en riesgo muy grave por tsunami, está en España y puede acabar totalmente destruida por este elemento que puede llegar en cualquier momento.

La ciencia lo confirma

España forma parte de una península que podría acabar seriamente afectada por una serie de detalles que hasta el momento no habíamos ni tenido en cuenta. El mar puede acabar siendo una amenaza enorme ante una serie de detalles que pueden ser claves.

La revista especializada National Geographic presenta el fenómeno del tsunami como: «La palabra tsunami o sunami, procede las palabras japonesas «tsu», la cual se traduce como «puerto» o «bahía», y «nami», que significa ola. En todo el mundo se ha adoptado este término nipón para referirnos a un fenómeno que consiste en la llegada de una serie de olas que se precipitan hacia la costa y que pueden ser provocadas por grandes terremotos que tienen lugar cerca o debajo del océano, erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos de tierra, deslizamientos terrestres de grandes volúmenes de escombros, detonaciones nucleares submarinas e incluso el impacto de un meteorito de grandes dimensiones. En frecuentes ocasiones se ha aludido a los tsunamis como maremotos. Sin embargo, los científicos normalmente descartan el empleo de este otro término debido a que estas olas no están causadas por la acción de las mareas. A diferencia de las olas típicas del océano, las olas producidas por los tsunamis son diferentes a las originadas por el viento y las tormentas, y la mayor parte de ellas no «rompen» como las olas que disfrutamos en las playas».

Está en riesgo muy grave por tsunami esta ciudad española

Los estudios sobre la posibilidad de un tsunami en un futuro no muy lejano en el área del Mediterráneo ponen en riesgo esta costa especialmente poblada de nuestro país. El impacto de un tsunami en esta área podría ser realmente devastador si tenemos en cuenta algunos detalles importantes.

Tal y como nos explica un reciente artículo de la revista Springer Nature: «El riesgo de tsunami se considera como la probabilidad de que una costa en particular sea golpeada por un tsunami que puede causar un cierto nivel de impacto (destructividad). La métrica de impacto de un tsunami se expresa en términos de valores de intensidad del tsunami, K, asignados en una escala de 12 grados. Para calcular el riesgo de tsunami nos basamos en el historial de tsunamis de la región codificado en los catálogos de tsunamis. El modelo probabilístico adoptado se utilizó con éxito para la evaluación del riesgo de terremotos (Kijko et al. en Bull Seismol Soc Am 79:645-654, 2016) y de tsunamis (Smit et al. en Environmetrics 30:e2566, 2019) considerando la magnitud sísmica y la altura del tsunami como métricas de los respectivos peligros. En este modelo, en lugar de métricas de riesgo, insertamos la métrica de riesgo, es decir, el impacto de las olas en términos de valores de intensidad. El procedimiento permite la utilización de todo el conjunto de datos que consiste no solo en la parte completa (reciente) del catálogo de tsunamis, sino también en la parte histórica altamente incompleta e incierta del catálogo. El riesgo se evalúa en términos de probabilidades de superación y períodos de retorno de ciertos valores de intensidad en marcos de tiempo específicos. Aplicamos el modelo utilizando catálogos para el Mediterráneo y los mares conectados. El análisis de sensibilidad mostró que el uso de conjuntos de datos completos generalmente proporcionó resultados más realistas que el uso de conjuntos de datos completos. Los resultados indicaron que el nivel de riesgo depende del nivel de sismicidad y no del tamaño de la cuenca oceánica individual. El nivel de riesgo de tsunami más alto se encontró en el Mediterráneo oriental (EM), con un riesgo significativamente menor en el Mediterráneo occidental (WM). En el Mar de Mármara (MS), el riesgo de tsunami era bajo, y el más bajo fue en el Mar Negro (BS). El riesgo en el pequeño Golfo de Corinto (CG, Grecia Central) era comparable al de WM. El período de retorno de tsunamis dañinos (es decir, K ≥ 7) fue 22 años en toda la cuenca mediterránea y 31, 118, 135, 424 y 1660 años en las cuencas EM, WM, CG, MS y BS, respectivamente».