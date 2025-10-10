Los científicos no se lo creen: descubren por primera vez en 50 años una nueva planta en un parque de EEUU

Aunque a menudo creemos que la vegetación del planeta ya está completamente catalogada, la realidad nos demuestra lo contrario. El reciente hallazgo de una nueva planta en Estados Unidos es una prueba más de que la naturaleza aún guarda sorpresas.

Según ha descrito la revista científica Phytokeys, es una diminuta planta que pertenece a la familia de los girasoles, lo que ha propiciado que se cree un nuevo género completamente nuevo.

Su nombre científico es Ovicula biradiata, aunque todos la conocen como diablillo lanudo. El hallazgo se ha realizado en el Parque Nacional Big Bend. No había ocurrido algo así en medio siglo.

Una planta lanuda sin precedentes entre los girasoles

Encontrar al diablillo lanudo no ha sido particularmente fácil, ya que su pequeño tamaño y el hecho de que crezca entre rocas ha provocado que pase desapercibido durante mucho tiempo.

Pero una vez descubierto, los científicos han descubierto algunas características impresionantes. No sólo llaman la atención sus pétalos granates, sino que tiene un follaje blanco y velloso que da la sensación de ser algodón.

El nombre en latín es un guiño a esas características. Ovicula significa pequeña oveja y biradiata lo podríamos traducir como dos radios, en alusión a las flores que caracterizan a la planta.

Lo sorprendente es que la planta no sólo es una nueva especie, sino que es tan diferente del resto de plantas del grupo del girasol, que ha sido necesario darle un género propio.

El descubrimiento histórico de una planta en Estados Unidos: nada igual en 50 años

El descubrimiento fue realizado en el Parque Nacional Big Bend, en Texas. Para lograrlo fueron necesaria la colaboración del propio parque, la Universidad Estatal Sul Ross, el Centro CIDIIR de Durango y la Academia de las Ciencias de California.

Puede parecer una colaboración excesiva para una planta tan pequeña, pero es la primera vez en 50 años que se identifica un nuevo género en un parque nacional de Estados Unidos.

De hecho, no fue hasta inicios de 2024 que se detectaron los primeros indicios de la existencia del diablillo lanudo. Pese a los numerosos estudios realizados en Big Bend, lo que puso a los científicos bajo la pista de la planta fue una publicación de una voluntaria en la aplicación iNaturalist.

Para encontrar un descubrimiento similar en Estados Unidos hay que remontarse hasta los años 70, con el hallazgo de Dedeckera eurekensis en el Valle de la Muerte.

¿Por qué el hallazgo del diablillo lanudo es tan relevante?

Pese a su pequeño tamaño, el descubrimiento del diablillo lanudo demuestra la capacidad de algunas plantas, para aprovechar las escasas lluvias de los territorios desérticos.

En su caso, es capaz de crecer entre suelos áridos y rocosos donde convive con otras especies resistentes como el ocotillo o la gobernadora.

Aun así, también debería servirnos como una advertencia del cambio climático. Si estas zonas ven aumentar su temperatura y disminuir las ya de por sí escasas lluvias, plantas como el diablillo lanudo desaparecerán.

Como nota curiosa, algunos expertos ya le han atribuido propiedades medicinales debido a que contienen unas glándulas con potencial anti inflamatorio.