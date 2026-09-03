Científicos japoneses estudian el origen de las canas y descubren por casualidad que deberías alegrarte de tenerlas

El envejecimiento es un proceso natural que afecta progresivamente a todos los tejidos del organismo. Con el paso de los años aparecen cambios visibles como arrugas, pérdida de elasticidad de la piel, disminución de masa muscular y, en muchas personas, la aparición de canas. Aunque estos signos suelen considerarse una consecuencia inevitable de la edad, detrás de ellos existen procesos celulares.

La pérdida de pigmentación del cabello, por ejemplo, está relacionada con el funcionamiento de las células madre encargadas de producir melanocitos, las células que generan el pigmento del pelo. Nuevas investigaciones están ayudando a comprender cómo el estrés y el daño celular pueden acelerar estos procesos.

El origen de las canas

Un estudio publicado en Nature Cell Biology en 2025 aporta nuevos datos sobre la relación entre el estrés celular, el envejecimiento y las canas. Los investigadores analizaron el comportamiento de las células madre de melanocitos y descubrieron que determinados tipos de daño en el ADN pueden provocar que estas células abandonen su estado de renovación y se diferencien hasta agotarse.

Como consecuencia, los folículos pierden progresivamente su capacidad para producir pigmento y el cabello se vuelve gris o blanco. Los autores señalan que los tejidos somáticos sufren un deterioro funcional con la edad y presentan características del envejecimiento como el encanecimiento del cabello.

El estudio también plantea una relación sorprendente entre este proceso y el cáncer: el agotamiento de estas células puede reducir el riesgo de melanoma, mientras que ciertos carcinógenos pueden favorecer su supervivencia y renovación.

¿Por qué aparecen las canas?

El color del cabello depende de la melanina, un pigmento producido por los melanocitos. Estas células proceden de células madre localizadas en los folículos pilosos. Con el envejecimiento, la reserva de células madre de melanocitos puede disminuir, lo que provoca que algunos cabellos nuevos tengan menos pigmento y aparezcan grises o blancos.

El nuevo estudio concluye que los daños de doble cadena en el ADN pueden desencadenar un proceso denominado seno-differentiation, o diferenciación asociada a la senescencia. En términos sencillos, las células madre afectadas dejan de mantenerse como una reserva capaz de regenerar nuevos melanocitos. El resultado es su agotamiento selectivo y, finalmente, el encanecimiento del cabello. Los investigadores describen este fenómeno como una decisión entre dos destinos celulares: expansión o agotamiento.

Según la investigación, estos destinos pueden contribuir de manera opuesta a fenómenos relacionados con el envejecimiento y el cáncer. Los autores incluso señalan que las canas pueden actuar como una forma de protección frente al melanoma, al eliminar células madre que presentan daños potencialmente peligrosos.

Las consecuencias del estrés y las canas ara el organismo

El estrés no afecta únicamente al estado de ánimo. Cuando se mantiene durante largos periodos, puede alterar distintos sistemas del organismo. Entre sus posibles consecuencias se encuentran:

Aparición prematura de canas

Investigaciones anteriores demostraron en ratones que el estrés agudo puede activar los nervios simpáticos y provocar la pérdida rápida de células madre de melanocitos. La noradrenalina liberada durante esta respuesta impulsa a estas células a proliferar y posteriormente agotarse.

Envejecimiento celular

El estudio de Nature Cell Biology destaca que el agotamiento de determinadas poblaciones de células madre puede contribuir a características del envejecimiento, entre ellas las canas.

Alteraciones en el sueño

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa asegura que el estrés prolongado puede contribuir a problemas para conciliar o mantener el sueño y generar un círculo en el que la falta de descanso aumenta todavía más la respuesta al estrés.

Cambios en el sistema inmunitario

El estrés psicológico se ha asociado con alteraciones de determinadas funciones del sistema inmunitario, aunque sus efectos dependen del contexto y de las características de cada persona.

Problemas digestivos y dolores de cabeza

El estrés crónico puede contribuir a empeorar distintos síntomas y trastornos físicos, incluidos problemas digestivos y cefaleas.

Consejos para reducir el impacto del estrés y cuidar la salud

Aunque las canas forman parte del envejecimiento y también están determinadas por factores genéticos, mantener hábitos saludables puede ayudar a reducir algunos efectos negativos del estrés sobre el organismo:

Consultar a un profesional de la salud cuando el estrés sea persistente

Especialmente si se acompaña de problemas de sueño, ansiedad, cambios importantes de ánimo u otros síntomas físicos.

Dormir lo suficiente

Establecer horarios regulares de descanso puede ayudar a controlar la respuesta fisiológica al estrés.

Proteger el pelo y el cuero cabelludo

Una rutina de cuidado suave, evitando tratamientos excesivamente agresivos, puede ayudar a conservar la calidad del cabello, aunque no pueda impedir por sí sola el proceso natural de la aparición de canas.

Mantener una alimentación equilibrada

Una dieta variada proporciona los nutrientes necesarios para mantener la salud general, incluida la del cabello y la piel.

Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol

Estos hábitos pueden añadir factores de riesgo a la salud cardiovascular y general.