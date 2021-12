Dicen que el dinero no da la felicidad y lo cierto es que si se compara con la salud o el amor, el dinero quedaría siempre en un segundo o tercer plano, pero también es cierto que a muchas personas les iría mejor si tuvieran más dinero o tal vez podrían «comprar» su felicidad con dinero, pero ¿Cuánto cuánto dinero se necesita para ser feliz? La ciencia parece tener la respuesta.

La ciencia descubre cuánto dinero se necesita para ser feliz

En los últimos años, varios han sido los estudios o análisis que se han hecho en torno al dinero y si da o no la felicidad. Uno de los más recientes realizado por la universidad de Harvard en 2018, analizó a varios multimillonarios para llegar a la conclusión de que son necesarios unos 8 millones de dólares para sentirse contento y feliz. Sin embargo, fue el año pasado cuando investigadores del Reino Unido analizaron datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales y el índice de felicidad del planeta, una medida del bienestar y la eficiencia ambiental de una nación, para averiguar si el famoso dicho «el dinero no da la felicidad» es cierto o no. Según los hallazgos, el británico promedio necesita £ 33,864 o más al año para vivir una vida feliz lo que se traduce en casi 40.000 euros.

Pero otro estudio publicado en 2021 por Matthew Killingsworth de la Universidad de Pensilvania sugiere que cuanto más dinero tienes, más feliz eres. La razón es obvia: generalmente las personas más ricas tienden a gozar de mejor salud; una mejor salud tiene un mayor impacto en la felicidad.

Evidentemente, los ricos pueden gastar su dinero en «cosas» capaces de aumentar su felicidad. Por supuesto, la felicidad también proviene de las relaciones, la satisfacción laboral y simplemente disfrutar de la vida. Digamos que, en este caso, tener dinero puede garantizar más opciones en muchas de estas categorías.

La teoría de la privación relativa

Lo que también afecta nuestra felicidad, nuevamente según varios estudios, es cuánto tenemos en comparación con los demás . Si logramos mantener el mismo nivel de vida que los que nos rodean, experimentamos un mayor nivel de bienestar y por lo tanto nos sentimos más felices; esta es la » teoría de la privación relativa » y nos dice que: la satisfacción de una persona o de un grupo no depende de la situación objetiva, sino de la situación relativa con respecto a otras personas o grupos.

En pocas palabras, puedes vivir en un vecindario o país rico, pero si no tienes un coche nuevo y su vecino lo tiene, es más probable que te sientas infeliz. Los efectos de esta teoría explicarían por qué la felicidad promedio se ha estancado a lo largo del tiempo a pesar de los fuertes aumentos de los ingresos a nivel mundial.