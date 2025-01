La ciencia confirma la noticia más polémica: los padres sí tienen hijos favoritos

La ciencia ha confirmado una realidad controvertida: la existencia de favoritismos parentales entre hermanos. Aunque el amor de los padres hacia sus hijos es incondicional y profundo, los investigadores han demostrado que puede existir una predilección inconsciente hacia alguno de ellos.

Este hallazgo científico valida lo que muchas personas han sospechado desde su experiencia personal, ya sea como padres o como hijos. La investigación sugiere que estas preferencias existen, aunque generalmente operan a nivel subconsciente y no necesariamente se traducen en un trato desigual deliberado.

Es importante destacar que esta predilección no significa que los padres quieran menos a unos hijos que a otros. El amor parental sigue siendo incondicional y completo para cada hijo, pero pueden existir afinidades o conexiones particulares con algunos de ellos por diversos factores psicológicos o circunstanciales.

La confirmación científica de este fenómeno abre un debate importante sobre la dinámica familiar y las relaciones entre padres e hijos. Este descubrimiento puede ayudar a entender mejor las complejidades de las relaciones familiares y cómo estas preferencias sutiles pueden influir en la dinámica familiar.

Esta revelación, aunque pueda resultar incómoda para algunos, proporciona una base para comprender mejor las relaciones familiares y puede ayudar a abordar de manera más consciente y equilibrada la crianza de los hijos.

Los padres sí tienen hijos favoritos

La ciencia parece que ha podido demostrar que los padres realmente sí que tienen un hijo favorito, algo que quizás hasta el momento no habían tenido en cuenta o no esperaban. La situación puede llegar a ser especialmente complicada, sobre todo, con una serie de detalles que hasta la fecha no habían salido a la luz. Los expertos han querido ir en busca de una serie de elementos que hacen que sea una realidad este cambio que quizás hasta ahora no habíamos querido ver.

La Asociación Americana de Psicología ha publicado un artículo en el que afirma que sí que hay favoritismo de los padres. Según afirman: «El estudio examinó el vínculo entre las características de los niños y las diferencias en la forma en que sus padres los tratan, al tiempo que considera posibles moderadores como la edad del niño, el género de los padres y los métodos de medición.

Los investigadores realizaron un metaanálisis de 30 artículos de revistas revisadas por pares y disertaciones/tesis, junto con 14 bases de datos, que abarcan un total de 19.469 participantes. Examinaron cómo el orden de nacimiento, el género, el temperamento y los rasgos de personalidad (extraversión, amabilidad, apertura, conciencia y neuroticismo) estaban relacionados con el favoritismo de los padres. Los padres pueden mostrar favoritismo de muchas maneras, incluyendo cómo interactúan con sus hijos, cuánto dinero gastan en ellos y cuánto control ejercen sobre ellos, dijeron los investigadores. En total, miraron cinco dominios: tratamiento general, interacciones positivas, interacciones negativas, asignación de recursos y control. Los investigadores inicialmente pensaron que las madres tenderían a favorecer a las hijas y los padres favorecerían a los hijos. Sin embargo, el estudio encontró que tanto las madres como los padres tenían más probabilidades de favorecer a las hijas. De los rasgos de personalidad evaluados, los niños que eran concienzudos, lo que significa que eran responsables y organizados, también parecían recibir un trato más favorable. Esto sugiere que los padres pueden encontrar a estos niños más fáciles de manejar y pueden responder más positivamente. Jensen dijo que estaba sorprendido de que la extroversión no estuviera asociada con el favoritismo».

Siguiendo con la misma explicación: «Los investigadores dijeron que esperan que sus hallazgos animen a los padres a ser más conscientes de sus prejuicios y a esforzarse por tratar a todos sus hijos de manera justa.

«Es importante tener en cuenta que esta investigación es correlacional, por lo que no nos dice por qué los padres favorecen a ciertos niños», dijo Jensen. «Sin embargo, destaca las posibles áreas en las que los padres pueden necesitar ser más conscientes de sus interacciones con sus hijos». «Así que, la próxima vez que te preguntes si tu hermano es el niño de oro, recuerda que probablemente haya algo más detrás de escena que solo una preferencia por el mayor o el más joven. Podría ser sobre la responsabilidad, el temperamento o simplemente lo fácil o difícil que es tratar contigo», dijo».