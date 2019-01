Cómo y dónde ver en España el eclipse de luna y la superluna de hoy

El clima será uno de los mayores impedimentos para observar bien el eclipse

Si quieres ver en España el eclipse de luna y la superluna que tendrán lugar esta noche, te recomendamos que sigas las instrucciones que te vamos a dar a continuación, ya que así sabrás exactamente qué puedes esperar de este fenómeno astronómico, uno de los más importantes que veremos en nuestros cielos durante 2019.

Recuerda que el eclipse lunar comenzará de madrugada, tendrá su momento álgido de mayor penumbra casi a las seis de la noche, una hora menos en Canarias, y acabará alcanzando el día, casi a las nueve de la mañana.

Cómo y dónde ver en España el eclipse de luna y la superluna de sangre

Recuerda que esta noche coinciden en nuestros cielos tres fenómenos concretos. Por un lado, el propio eclipse lunar, que se produce cuando la Tierra se alinea con el Sol y el satélite, quedando este último entre el astro y nuestro planeta. Y a ello se suma la superluna, que está en su máximo momento de acercamiento a nuestro mundo, a 360.000 km, junto con luna de sangre, pues no la vemos con la luz que refleja del Sol, sino por medio de nuestra atmósfera, lo que da tono rojizo y anaranjado.

El evento se puede ver desde cualquier rincón de España, así que no tendrás problema, en principio, para disfrutar del mismo. Eso sí, el eclipse comenzará aproximadamente a las 2:34 AM, teniendo su máximo a las 5:51 AM, que es cuando la luna estará totalmente tapada durante una hora y un minuto, para acabar sobre las 8:32 AM, cuando ya vuelva todo a su estado normal. Recuerda que en Canarias todo se retrasa una hora, como es lógico.

Ahora bien, si atendemos a la previsión meteorológica, hemos de recordar que no estamos en un buen momento en España para disfrutar de este eclipse. Y es que prácticamente toda la península estará nublada, incluso las Canarias.

Si nada cambia, las mejores zonas para ver este eclipse en España serán Salamanca y su zona norte, Zaragoza, el sur de Madrid y de Cataluña, sobre todo Barcelona, Castilla la Mancha, especialmente Toledo y Ciudad Real, y la parte más occidental de Andalucía, desde Málaga y Córdoba hasta Sevilla, Cádiz y Huelva, y también en Vigo pueden tener una buena visibilidad. Lo tendrán especialmente difícil en Asturias, Álava y Segovia.

Recuerda que, aunque un telescopio o prismáticos te pueden ayudar a disfrutar del evento, es perfectamente visible a simple vista.