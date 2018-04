The Rooster, el robot salvavidas creado por RoboTiCan

La robótica puede definirse como una de las ramas de la ciencia que más está despuntando durante los últimos años. Últimamente, se inventan robots para casi todo: Flippy, el robot parrillero o RoboBee, el robot insecto que ha encandilado Internet son dos de los ejemplos más recientes de una tendencia que se intensifica con el paso del tiempo. En este caso hablamos de The Rooster, un novedoso dispositivo cuyo propósito es muy preciso: salvar vidas ¡No te lo pierdas!

El robot salvador

Un grupo de estudiantes de la Universidad Ben-Gurion (Israel) tenían la intención de trabajar en el lenguaje de programación de código abierto ROS durante el año 2011. Un sistema operativo de robot que salía demasiado caro para poder crear un dispositivo eficaz. Por ello, decidieron crear su propia empresa y fabricar ellos mismos un robot que pudiera cumplir con un propósito: salvar vidas. Así fue como nació RoboTiCan, la startup que tiene los derechos de The Rooster, un robot destinado a actuar de la mejor forma en situaciones de emergencia con el único objetivo de salvar vidas.

La verdadera utilidad de The Rooster se basa en la capacidad que tiene dicho robot para llegar a los lugares a los que no puede acceder ningún otro operador de rescate. Un dispositivo que puede superar todo tipo de obstáculos, ya que tiene la posibilidad de volar en el caso de que fuera necesario. Cabe destacar que la mayoría de robots de salvamento pueden caminar o volar, sin embargo The Rooster puede adaptarse a las condiciones del medio para utilizar una u otra cualidad cuando lo requiera la situación.

Otro de los aspectos positivos de este peculiar robot radica en su dureza. The Rooster está protegido por una resistente malla protectora que le permite aguantar golpes desde una altura máxima de seis metros. Sin duda, un impacto que no puede resistir la mayoría de robots. Sin olvidarnos de la incorporación de un enorme número de comunicaciones que permiten situar a este dispositivo en la vanguardia del mercado robótico. Entre sus cualidades destaca la capacidad de establecer una red inalámbrica propia con la finalidad de que la víctima del accidente puede comunicarse con el operador a cientos de metros de distancia y sean cuales sean las condiciones. Increíble ¿verdad?