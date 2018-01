Lightyear One, el coche eléctrico del futuro funciona con energía solar

El futuro ya está aquí y llega de la forma más sostenible. El cuidado por el medio ambiente se enmarca como una de las máximas de los grandes fabricantes de automóviles. Los biocombustibles, las energías alternativas, la electricidad… Esta vez hablamos de Lightyear One, el coche eléctrico del futuro que llegará al mercado en 2019 y que tiene una peculiaridad que destaca sobre el resto: se carga por medio de la energía solar. Te lo contamos.

El CES 2018 ha sido la excusa perfecta para presentar el Lightyear One, un novedoso automóvil completamente sostenible que ha conseguido llevarse el Climate Change Innovator Award, un prestigioso galardón que se otorga cada año en el Consumer Electronics Show. Un premio merecido, ya que desde la marca holandesa han conseguido crear un coche tan fiable a nivel mecánico como respetuoso con el medio ambiente. Sin duda, la fusión perfecta para los tiempos actuales.

Los coches eléctricos son cada vez más habituales, sobre todo en las grandes ciudades. Las grandes empresas de automoción están invirtiendo fuertemente en un sector poco explotado del que cada vez aparecen más noticias en los medios. Los datos están ahí, y el porcentaje de coches eléctricos ha subido como la espuma desde el año 2010 pero pocos son los que se atreven a inmiscuirse de lleno en un proyecto que incluye una gran cantidad de riesgos a nivel comercial. Pues bien, parece ser que ese salto calidad que se buscaba para introducirse de lleno en el mercado ya es una realidad gracias a Lightyear One, el coche eléctrico del futuro.

Identificar el nicho

Una de las claves que consiguen que una empresa tenga éxito se basa en identificar el nicho de mercado que tanto hace falta a la población. Los creadores de Lightyear One se dieron cuenta que solo el 3% de la población mundial tiene acceso a un punto de recarga en 100 km a la redonda, por eso decidieron apostar por la energía solar ¿Qué mejor fuente de energía que una luz inagotable? Los rayos solares siempre están presentes aunque el día sea nublado. Sin duda, la mejor forma de asegurar la carga sin tener que utilizar ningún tipo de enchufe o toma de corriente.

Eso sí, cuanto más intensa sea la luz del sol, más fácil es que puedas tener el coche cargado de forma diaria. El Lightyear One está preparado para aguantar una autonomía de entre 400 y 800 kilómetros por cada carga. Una distancia más que suficiente para realizar todo tipo de viajes. Lo único que puede desentonar un poco en este ambicioso proyecto es el coste del automóvil. Sin extras, el Lightyear One puede llegar a un valor aproximado de 120.000 euros. De momento, este novedoso transporte no estará disponible hasta el año 2019, sin embargo, es conveniente reservar con un año de antelación.