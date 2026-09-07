Tres heridos en una explosión en la Facultad de Química de Tarragona

Al menos tres personas han resultado heridas en una explosión en la Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona.

Los hechos han ocurrido a primera hora de este lunes y hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias y un equipo conjunto de los Bomberos de la Generalitat con siete unidades terrestres y el Grupo de Apoyo en Incidentes con presencia de riesgos tecnológicos (GRIT).

La explosión se ha producido sobre las 09:17 horas en el laboratorio de prácticas de la facultad durante la manipulación de productos químicos. En concreto, el incidente ha ocurrido dentro del expositor del laboratorio de bioquímica cuando realizaban la transferencia de ácido nítrico de un recipiente a otro.

Los daños han quedado restringidos a esta zona y no hay afectación estructural.