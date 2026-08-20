Hoy, la previsión del tiempo en Barcelona y en buena parte de la provincia sugiere la llegada de intervalos de nubes altas y chubascos, que pueden ser localmente intensos, acompañados de ráfagas de viento y granizo. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas también experimentarán un descenso generalizado. Un viento flojo de dirección variable predominará hacia el sur en la segunda mitad del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de agosto

Barcelona: cielo nublado y lluvia al caer la tarde

El tiempo en Barcelona se despereza con un cielo que parece seguir durmiendo. Al amanecer, la temperatura se sitúa en unos agradables 24 grados, aunque la sensación térmica puede ser más intensa, alcanzando hasta los 37. A medida que avanza la jornada, se prevé una alta probabilidad de precipitaciones que dominarán la tarde y la noche, convirtiendo el ambiente en pesado.

En contraste, la mañana se presenta más tranquila con algunas nubes dispersas. Sin embargo, el viento comenzará a aumentar su presencia, soplando a una media de 10 km/h desde el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h. A medida que el sol se oculta, justo a las 20:43, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados, un final de jornada marcado por un ambiente cargado y lluvias que llenarán las calles de Barcelona.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y lluvias a la vista

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta como un lienzo de contrastes. A primera hora, un cielo nublado despierta con un fresco de 21 grados, mientras que el viento comienza a hacer su presencia con fuerza, anunciando cambios inminentes que transformarán el ambiente a lo largo del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán hasta los 28 grados, pero la calma será efímera.

Con la llegada de la tarde, la situación se complicará. Un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, que alcanzará el 95%, se acompañará de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, elevando la sensación térmica a 37 grados. La humedad, por su parte, creará un ambiente pesado y agobiante. Mejor llevar paraguas y un abrigo ligero, ya que la tarde promete ser un verdadero reto para los más atrevidos.

Cambios de nubes y lluvia en Badalona

Este inicio de jornada en Badalona se presenta muy nublado, con temperaturas que rondan los 22 grados Celsius. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%, aunque no se espera un gran desarrollo de precipitaciones. Sin embargo, por la tarde, la situación cambia drásticamente, ya que se prevé un 95% de posibilidad de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados, pero la sensación térmica podría sentirse más intensa, rozando los 36 grados, lo que sumado a una humedad relativa bastante alta, hará que el ambiente se sienta bastante pesado.

El viento soplará del sureste a una velocidad de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 7 km/h, lo que hará que la jornada sea más llevadera a pesar de las condiciones húmedas. Con la salida del sol a las 7:05 y su despedida a las 20:42, tendremos unas 13 horas de luz, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en la tarde-noche, ya que el cielo estará mayormente cubierto. En resumen, un día que comienza fresco pero que terminará con un ambiente más inestable y la posibilidad de tormentas.

Cielo nuboso con posible lluvia en Sabadell

Las condiciones de tiempo se presentan estables a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nuboso y las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados. A medida que avance la tarde, las nubes se incrementarán y aunque existe una ligera posibilidad de lluvia, la temperatura alcanzará hasta 34 grados, creando una sensación térmica cálida.

Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente es tranquilo. Un paseo por los parques o una visita a las terrazas locales pueden ser una excelente manera de aprovechar el día, siempre llevando un paraguas por si acaso.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET