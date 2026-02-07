Previsión AEMET: Barcelona con nubes, lluvias débiles y viento moderado hoy

Hoy, 7 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y algunas aperturas de claros en las horas centrales del día. Se prevén precipitaciones débiles y dispersas en el norte, con temperaturas en descenso y heladas débiles en el Prepirineo. El viento soplará de forma floja a moderada del oeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de febrero

Barcelona: cielo gris con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto gris que podría dejar caer algunas gotas en la tarde-noche. A primera hora, la temperatura ronda los 12 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 11, creando un ambiente fresco. A medida que avanza el día, el viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían sorprender a más de uno, alcanzando hasta 50 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más denso y la probabilidad de chubascos aumentará, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado con una humedad que puede llegar al 75%. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más baja. Con el sol asomándose tímidamente a las 07:56 y despidiéndose a las 18:14, los barceloneses tendrán un día con luz suficiente, pero con la posibilidad de que la lluvia se convierta en la protagonista de la noche.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 85% y el cielo se tornará más denso, dejando atrás la calma matutina.

La tarde traerá consigo un cambio notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 10. El viento, que soplará a 20 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h, sumará un toque de incomodidad a la jornada. Con la humedad alcanzando niveles del 75%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inusual.

Ambiente fresco con nubes y lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 11 grados y la sensación térmica se siente aún más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque no se espera lluvia hasta la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones aumenta considerablemente, alcanzando un 80% en la tarde-noche, lo que sugiere que es mejor tener un paraguas a mano.

El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría. La humedad será alta, alcanzando hasta un 80%, lo que contribuirá a un ambiente pesado. Con el sol saliendo a las 07:56 y poniéndose a las 18:14, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque la tarde se presentará variable y con un cielo cubierto.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados y aunque hay una posibilidad de lluvia por la tarde-noche, las ráfagas de viento serán suaves, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá templada. Aprovechar el tiempo para dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la tarde.