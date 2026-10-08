Hoy en la provincia de Barcelona, el cielo se presenta nuboso, especialmente en la mitad oriental, con chubascos ocasionales que podrían venir acompañados de tormenta, algunos localmente intensos. Las temperaturas experimentarán un descenso y el viento soplará flojo, mayormente del oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de octubre

Barcelona: cielo gris con lluvias persistentes

Con un cielo que se despereza lento y un aire cargado de humedad, la jornada en Barcelona se presentará marcada por lluvias intensas a lo largo del día. A primera hora, los termómetros se ubicarán en un fresco 18 grados, pero la sensación será aún más templada, lo que puede animar a algunos a salir a disfrutar de la mañana, aunque no sin el paraguas a mano. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras el viento soplará suavemente desde el noreste.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y las probabilidades de chubascos aumentarán, haciendo que el ambiente se sienta bastante pesado. Ni siquiera la llegada del atardecer, programada a las 19:21, parece ofrecer descanso, pues la lluvia se asomará con insistencia. Este día será ideal para acurrucarse en casa, mientras fuera, las nubes danzan al compás del viento que, aunque ligero, puede traer consigo un suave aroma a tierra mojada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes oscuras y fuertes lluvias a la vista

A medida que amanece en L’Hospitalet de Llobregat, un ambiente tenso se apodera de las calles: nubes oscuras se acumulan en el horizonte, presagiando un día lleno de sorpresas. El viento sopla con fuerza por las avenidas mientras la temperatura ronda los 17 grados y la humedad empieza a notarse en el aire, creando una sensación de pesadez.

Durante la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza el 80%, pero es en la tarde-noche cuando la situación se vuelve crítica, con un 100% de probabilidad de aguaceros intensos. Las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, añadiendo un toque de inestabilidad al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

Jornada muy húmeda y lluviosa en Badalona

A medida que el sol asoma por el horizonte a las 07:55, Badalona se encuentra bajo un cielo cubierto que presagia una jornada muy húmeda, con una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 21°C, aunque la sensación térmica podría llegar a sentirse más cálida. A lo largo de la mañana, es probable que el ambiente se sienta pesado, con una humedad que alcanzará el 80%.

La lluvia persistirá durante todo el día y aunque la velocidad del viento será casi nula, la combinación de nubes y humedad creará un ambiente fresco y poco acogedor. Con el sol ocultándose a las 19:21, Badalona disfrutará de casi 12 horas de luz, aunque será una día en el que los paraguas estarán a la orden del día.

Ambiente nublado con ligera posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta mayormente nublado, con pequeñas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados y el viento soplará suavemente, creando un ambiente templado que invita a disfrutar del aire libre.

Este es un día ideal para pasear por parques o tomar un café en una terraza. Aprovechar el tiempo tranquilo permitirá realizar actividades diarias con calma y disfrutar de un ambiente sereno.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET