En 2014 Joan Subirats y Adrià Alemany dieron fondo y forma a un nuevo proyecto político a la izquierda del PSOE, de sesgo soberanista aunque no independentista y con autonomía propia respecto a Podemos. Como cara visible pusieron a un rostro tan conocido como el de la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Ada Colau, amiga íntima de Subirats y pareja sentimental de Alemany. Una combinación de ingredientes que se sumaban al descontento de una parte importante de la población con la clase política y que perseguía ni más ni menos que hacerse con el Ayuntamiento de Barcelona, hasta entonces un hito sólo al alcance de PSC y Convergència.

Subirats, desde este viernes nuevo ministro de Universidades, aportó su bagaje intelectual y su conocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas y una nueva forma de gobernanza. Alemany, entonces gestor de proyectos del Futbol Club Barcelona, puso la mirada fresca y desacomplejada de un proyecto que pretendía romper. Lo que se conoce en el argot político como el war room, la estrategia. Colau por su parte, que siempre había negado dar el salto a la política, aprovechaba su popularidad tras pasearse por todos los platós de televisión para movilizar a votantes de izquierda, centro y derecha que estaban asqueados de la política. Hoy los tres están de salida de los Comuns dejando el proyecto que ellos mismos idearon tocado de muerte.

Las tensiones internas que se viven sobre todo en Barcelona en Comú, principalmente entre la alcaldesa y su teniente de alcalde Janet Sanz, que casi ni se hablan, son buena muestra de la descomposición de un espacio político que nunca ha acabado de cuajar en la política catalana. Y a tenor de los sondeos de cara a las elecciones municipales de 2023, su crédito en Barcelona también parece agotarse. De ahí que Ada Colau no quiera repetir ya como candidata, por miedo a no revalidar el cargo -en 2019 le salvó un pacto in extremis con el PSC- y fíe su futuro político a Yolanda Díaz en su nuevo espacio para toda España. Ahí jugará un papel clave el nuevo ministro de Universidades que, una vez más, aprovechará su paso por Madrid para preparar el terreno a su amiga Colau.

Joan Subirats era una de las piezas que le faltaban a la vicepresidenta segunda para dar el anhelado sorpasso al PSOE de Pedro Sánchez. Ya se ha encargado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, de avisar al presidente de quién y cómo es su nuevo ministro. «Subirats también es un intelectual como Castells, pero sobre todo es un animal político aunque no lo parezca», han trasladado desde el PSC a Ferraz. Un aviso a navegantes para una larga precampaña que arranca el 28 de diciembre tras la aprobación de la reforma laboral. Mientras, sin partido y enemistada con Ione Belarra e Irene Montero, Yolanda Díaz gana a un aliado en la mesa del Consejo de Ministros.