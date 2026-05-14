Hoy, 14 de mayo de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con cielos variados, predominando en el norte un panorama nublado y en el sur cielos más despejados. Las temperaturas mantendrán un perfil estable, mientras el viento del oeste y noroeste aportará rachas moderadas y en ocasiones fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de mayo

Barcelona: cielo despejado y ambiente veraniego

El cielo se presentará mayormente despejado a lo largo de la jornada en Barcelona, con un sol que asomará como un tímido invitado a primeras horas. La temperatura comenzará fresca, en torno a los 14 grados, pero ascenderá a una máxima de 23. Con el viento soplando a una velocidad moderada de 15 km/h y rafagas que alcanzarán los 6 km/h, el ambiente se sentirá agradable, aunque la humedad, que alcanzará picos del 85%, hará que el aire esté algo pesado.

A primera hora de la tarde, se espera que el cielo continúe radiante, ideal para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta la puesta del sol a las 21:02. Aunque hay un ligero riesgo de chubascos en la tarde-noche, parece que la lluvia no será un protagonista hoy. La sensación térmica puede alcanzar los 26 grados, ofreciendo una experiencia veraniega en toda regla. Sin duda, un día con encanto para explorar cada rincón de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes amenazadoras y posibles lluvias

El cielo de L’ Hospitalet de Llobregat despierta hoy con una mezcla de gris y nubes amenazadoras, presagiando un día lleno de inestabilidad. A medida que el sol asoma en el horizonte, los vientos se hacen notar, acariciando las calles con su fuerza, mientras la temperatura se mantiene fresca en torno a los 14 grados. Las primeras horas del día son tranquilas, pero la tarde promete cambios drásticos, con un aire cargado que puede llevar a la aparición de lluvias.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable; mientras que el fresco de la mañana se sentirá más suave, por la tarde el ambiente se volverá más húmedo y agobiante, con una probabilidad de lluvia del 10%. El viento soplará a una media de 20 km/h, con rachas que alcanzarán los 30 km/h. Es recomendable llevar un paraguas, ya que es un día para estar preparado ante cualquier eventualidad.

Nubes y lluvia al caer la tarde en Badalona

El amanecer en Badalona se presenta fresco, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica poco más baja, marcando el inicio de una jornada variable. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado, con una probabilidad de lluvia que apenas alcanza el 10%. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes ocuparán más espacio en el cielo y la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 50% en la tarde y noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados, pero la humedad, que superará el 90%, hará que el ambiente sea bastante pesado.

Durante la tarde, el viento soplará suavemente desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. Con la salida del sol a las 6:33 y su puesta a las 21:01, podremos disfrutar de más de 14 horas de luz; ideal para planear un paseo, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvia en cualquier momento después del mediodía.

Cielo nublado y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo será templado durante la mañana, con algunas nubes y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 12 grados. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá similar, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados. Se espera un leve viento de dirección variable y, aunque hay posibilidades de alguna ligera lluvia por la tarde-noche, no es un aspecto preocupante.

Este es un día ideal para pasear. El ambiente tranquilo favorecerá las actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de un agradable recorrido por los parques o calles de la ciudad.