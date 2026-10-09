Cielo poco nuboso y un descenso en las temperaturas marcarán la jornada de hoy, 9 de octubre de 2026, en toda la provincia de Barcelona. Con un viento flojo de dirección variable, la climatología ofrecerá cambios suaves en el resto del territorio. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de octubre

Barcelona: cielo nublado con sol radiante al atardecer

El cielo se despereza lento esta mañana en Barcelona, con un suave manto de nubes que, aunque amenazan con dejar caer un par de gotas en algún momento, no parecen decididas a hacerlo con fuerza. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados, proporcionando un respiro cálido, pero la sensación térmica podría llegar a ser ligeramente más fresca. La humedad, que alcanzará niveles elevados, hará que el ambiente se sienta un poco cargado, invitándonos a disfrutar de los resplandores del sol que asomará tímidamente, a las 07:56.

Ya por la tarde, el panorama se estabiliza y las nubes dan paso a un cielo más despejado, ideal para pasear mientras el sol se mantiene en su esplendor. Las temperaturas estarán cómodas, con un máximo que roza los 21 grados, propiciando una agradable velada en el aire. El viento, casi imperceptible, no interferirá en nuestro disfrute y la jornada terminará con un ocaso dorado a las 19:19, cerrando el día con una atmósfera placentera y serena.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado con lluvias dispersas

Las nubes oscuras se amontonan sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana despierta con un cielo encapotado y una sensación de frescura que invita a estar alertas. A medida que avanza el día, se prevén lluvias dispersas con una probabilidad del 30%, mientras que el viento comienza a soplar con fuerza desde el norte, aunque su velocidad se mantiene baja por el momento.

A lo largo de la jornada, el contraste entre la mañana y la tarde será notable. Mientras las temperaturas se mantienen entre los 12 y 21 grados, las ráfagas de viento pueden alcanzar los 35 km/h, añadiendo un toque de inclemencia. La humedad, por su parte, puede llegar hasta el 75%, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable que los habitantes no olviden su paraguas y se abrigan un poco más de lo habitual.

Cielo parcialmente nublado y sol brillante en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un cielo parcialmente nublado, mientras los primeros rayos del sol asoman a las 07:56. A medida que avanza la mañana, la temperatura se sitúa en un agradable 12 grados, con una ligera probabilidad de lluvia del 30%, que podría hacer acto de presencia antes del mediodía. Con una humedad que alcanzará hasta el 70%, la sensación térmica se mantendrá a niveles similares, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el sol brillará con más fuerza, alcanzando una temperatura de hasta 21 grados. El cielo seguirá parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia desaparecerá, lo que permitirá disfrutar de la luz hasta las 19:19. El viento será suave y aunque se sentirán algunas rachas, estas no superarán los 30 km/h. Sin duda, será un día agradable para salir y aprovechar el buen tiempo.

Día estable con cielo despejado en Sabadell

Las condiciones de tiempo se presentan estables durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados. El cielo estará mayormente despejado, aunque se pueden ver algunas nubes en el horizonte, sin mayores probabilidades de lluvia ni viento significativo que interrumpa la tranquilidad del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovecha el ambiente suave y acogedor para salir y disfrutar del entorno, ya que el tiempo acompaña para que realices tus planes sin contratiempos.