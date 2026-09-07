Cielo despejado y ligero descenso de temperaturas en Barcelona, según AEMET

Hoy, en toda la provincia de Barcelona, el cielo se presentará mayormente poco nuboso o despejado, con un ligero desarrollo de nubosidad por la tarde en el Prepirineo. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, pero habrá un ligero descenso de las máximas, especialmente en el interior norte. Viento flojo que cambiará a componente este y sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lentamente bajo una suave brisa, dibujando un día sereno en Barcelona. Con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 32 grados Celsius, las primeras horas se sentirán casi frescas, mientras que por la tarde, el calor se intensificará, creando una sensación térmica cercana a los 35 grados. La humedad, un tanto elevada, dará al ambiente un carácter pesado, ideal para disfrutar de un sorbo de agua fría en una terraza al aire libre.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente y aunque hay un pequeño margen para alguna lluvia insignificante, todo parece indicar que la jornada se desarrollará en un clima predominantemente seco. Con el viento soplando de dirección variable a una velocidad de 10 km/h, será un día ideal para pasear por las calles animadas de la ciudad. La luz del día se prolongará hasta bien entrada la noche, gracias a la puesta del sol prevista a las 20:14.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento intenso

El día en L’ Hospitalet de Llobregat comienza con una sensación de inminente inestabilidad. Nubes grises se acumulan en el horizonte, anticipando la llegada de fenómenos que afectarán el ritmo habitual. A medida que avanza la mañana, el viento se hace notar, con ráfagas que alcanzan los 34 km/h, mientras la temperatura se mantiene en un fresco 24°C, creando un ambiente inusualmente dinámico.

Por la tarde, el panorama se vuelve más complicado, ya que se espera un incremento en la intensidad del viento y temperaturas que rondan los 28°C. La sensación térmica podrá llegar hasta los 34°C, con una humedad relativa que podría rozar el 95%. Es recomendable llevar paraguas si se planea salir, ya que la posibilidad de lluvias intensas acecha durante todo el día.

Cielo despejado y ambiente húmedo en Badalona

Este viernes en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado que invita a disfrutar del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 25°C y 32°C, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 36°C por la tarde, por lo que será recomendable mantenerse hidratado. La mañana será tranquila, con una ligera brisa de viento del sureste que soplará a 15 km/h. A lo largo de la jornada, la humedad relativa podría ser notablemente alta, alcanzando hasta el 85%, lo que dará como resultado un ambiente húmedo.

La tarde continuará con cielos despejados, sin previsión de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las casi 13 horas de luz que nos ofrece el día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender suavemente, manteniéndose agradables en torno a los 25°C, ideal para una velada al aire libre. En definitiva, se trata de un día con condiciones favorables para salir y disfrutar de lo que Badalona tiene para ofrecer.

Ambiente soleado y tranquilo ideal para disfrutar en Sabadell

Este día se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 35 grados. El viento soplará suavemente desde el sureste, aportando algo de frescura, aunque no se prevén lluvias ni cambios significativos en el ambiente durante la tarde.

Es una jornada perfecta para disfrutar al aire libre, ya sea paseando por el parque o aprovechando las terrazas de los cafés. Con un ambiente tranquilo, es ideal para realizar actividades cotidianas o simplemente relajarse bajo el sol.