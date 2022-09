El separatismo conmemora este sábado el quinto aniversario del 1 de octubre sumido en su mayor crisis política hasta ahora. Con el Govern pendiendo de un hilo, tras la destitución del ex vicepresident Jordi Puigneró de JxCat por parte de Pere Aragonés, alegando «pérdida de confianza» por serle «desleal», el president se ha borrado de todos los actos conmemorativos del 1-O por miedo a que Laura Borràs lance a los más radicales de su partido contra él.

Además de no participar en los actos que han organizado la ANC y el Consell per la República, por temor a ser abucheado, Pere Aragonés también ha dado ordenes de cancelar el acto que desde hace varias semanas preparaba la Generalitat para conmemorar a bombo y platillo el quinto aniversario del referéndum ilegal. A última hora, cuando ya estaba todo preparado, el Gobierno catalán ha decidido no organizar nada para evitar la coincidencia de los consellers de ERC y JxCat en pleno choque político y la del propio Aragonés con el resto de líderes separatistas.

El Govern, pues, ha reducido a un mensaje institucional del presidente regional el recuerdo de ese día. La declaración, que se realizará desde el Palau de la Generalitat, ha sido grabada este viernes y se distribuirá a través de TV3 y el satélite para todos los medios de comunicación. Fuentes cercanas a Aragonés aseguran que «están siendo días muy difíciles y no estamos para grandes celebraciones». Pese a que el 1-O siempre ha sido una fecha en la que han salido a la calle, este año la celebración se reduce a la mínima expresión, justo cuando se celebra el quinto aniversario.

ERC

El jefe del Gobierno regional catalán deja en manos de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell la representación de Esquerra Republicana en el acto unitario que se celebrará por la tarde en el Arco de Triunfo, en Barcelona, y que tendrá al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont como gran protagonista en conexión desde Waterloo (Bélgica). Pere Aragonés no ha querido compartir escenario -aunque sea virtual- con su antecesor en el cargo. Ningún conseller de ERC participará en el acto. Tampoco asistirá el presidente de la formación, Oriol Junqueras, ni la vicepresidenta del Parlament con funciones de presidenta, Alba Vergés. Esquerra ha organizado un acto paralelo para evitar compartir espacio con sus socios. Sí estarán presentes algunos consellers de JxCat junto a la presidenta del partido, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull.