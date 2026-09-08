Hoy, 8 de septiembre de 2026, el tiempo en toda la provincia de Barcelona se presenta soleado por la mañana, con un incremento de nubes hacia la tarde y posibilidad de chubascos aislados en el Prepirineo. Las temperaturas se mantendrán altas, especialmente en la Depresión Central. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de septiembre

Barcelona: cielos cambiantes con posibilidad de lluvia

Con un cielo que se despierta con suavidad, la jornada en Barcelona se presentará con un aire de incertidumbre, donde los claros y nublados se darán la mano. A primera hora, las temperaturas se sitúan en un agradable 24 grados, ofreciendo un respiro antes de que el calor alcance su máxima de 33 en la tarde. Sin embargo, a medida que avanza el día, hay margen para algunos chubascos en la tarde-noche, lo que sugiere que los paraguas podrían ser unos buenos compañeros.

Ya por la tarde, el viento soplará con fuerza leve, a unos 15 km/h desde una dirección favorable, aunque las ráfagas podrían alcanzar hasta los 36 km/h en momentos puntuales. La sensación térmica se mantendrá alrededor de 36 grados, haciendo que el ambiente se sienta un poco cargado debido a la alta humedad, que podría resultar incómoda. En este escenario de contrastes, el sol se ocultará tras el horizonte a las 20:12, marcando el cierre de un día lleno de matices.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos nublados y probables chubascos

El amanecer en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire de inquietud, donde las nubes juegan a esconder el sol que apenas comienza a asomar. A medida que avance el día, la atmósfera se tornará más pesada, con cielos nublados que anticipan chubascos y un viento del sur que comienza a hacerse sentir, soplando con fuerza en las inmediaciones.

Por la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves, alcanzando los 22°C, pero la tarde traerá un marcado contraste con un descenso térmico significativo y una probabilidad de lluvia del 60%. El viento, con ráfagas de hasta 36 km/h, puede resultar incómodo, lo que sumado a una humedad del 85% le dará un toque agobiante a la jornada. Mejor no olvides el paraguas si decides salir.

Ambiente incierto con posibilidad de lluvia en Badalona

Este martes amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, dando la bienvenida al sol que saldrá a las 07:24. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves, rondando los 23 grados, pero con una sensación térmica que podría alcanzar los 36 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido. Con una humedad relativa del 85%, el aire será algo pesado. A medida que avance la tarde, el cielo seguirá nublado y la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 45%, convirtiendo el ambiente en uno incierto.

Las temperaturas alcanzarán una máxima de 33 grados por la tarde, mientras que las ráfagas de viento, que podrían llegar a los 36 km/h, aportarán algo de frescura a la jornada. La noche no nos librará de la posibilidad de lluvia, así que será prudente tener un paraguas a mano. Con una puesta de sol a las 20:12, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, haciendo de esta un día interesante en términos de tiempo, con contrastes y la posibilidad de algún chaparrón.

Cielo alternando entre nubes y sol en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 36°C y un cielo que irá alternando entre algo nuboso y despejado. Aunque se prevén algunas rachas de viento leve, también existe la posibilidad de algunas lluvias en la tarde-noche, sin que sean motivo de preocupación.

Un ambiente agradable permitirá disfrutar de actividades al aire libre, ideal para pasear o relajarse en una terraza. Aprovechar este día templado puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de un rato en la naturaleza o en compañía de amigos.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET