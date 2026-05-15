Cielo muy nuboso en toda la provincia, aunque por la tarde se despejará de oeste a este. Habrá chubascos ocasionales con tormenta en el interior, que irán remitiendo. Las temperaturas descenderán, sobre todo las máximas. Viento variable, suave en general. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de mayo

Barcelona: nubes densas y lluvias a la vista

La jornada en Barcelona promete un espectáculo decontrastados. Este día, el cielo se despereza lentamente bajo un manto gris que presagia la llegada de lluvias a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados, mientras que la humedad irá en aumento, aportando una sensación térmica que podría hacer el ambiente algo pesado. Desde la mañana hasta el mediodía, se esperan algunos chubascos intermitentes, pero será por la tarde cuando la lluvia se adueñe del panorama.

Ya por la tarde, las nubes se tornarán más densas y el riesgo de lluvia será inminente, ideal para refugiarse y disfrutar de una buena lectura. El viento soplará suavemente, con rachas que pueden hacer sentir un ligero frescor. La luz del día se desvanecerá tras un ocaso previsto a las 21:03, dejando atrás una jornada que, aunque cargada de lluvias, ofrece su propia belleza en estos contrastes típicos de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con lluvias a la vista

La mañana en L’Hospitalet de Llobregat se presenta inquieta, con un cielo gris que anuncia la llegada de un tiempo variable. A medida que avanza el día, las nuves cobran protagonismo y se intensifican las precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche. La temperatura oscila entre los 12°C y los 21°C, mientras una brisa suave se transforma en ráfagas de hasta 60 km/h que remueven el ambiente.

Esta mañana comienza tranquila, pero a medida que se acerca la tarde, la situación cambiará drásticamente. La humedad alcanzará niveles altos, lo que podría resultar incómodo. Con el tiempo volátil y las lluvias inminentes, no olvides llevar paraguas y abrigarte bien; la sensación térmica puede ser más baja de lo esperado.

Cielo cubierto y lluvia inminente en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y aunque el sol saldrá a las 06:32, las probabilidades de lluvia son altas, alcanzando el 90% hasta el mediodía. Las temperaturas oscilan entre los 12°C y 19°C y la humedad, que puede llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta bastante pesado. Además, el viento soplará de forma moderada, con rachas de hasta 6 km/h, sin causar molestias significativas.

A medida que avance la tarde, las probabilidades de lluvia se incrementan hasta un 100% y el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas bajarán ligeramente en las horas nocturnas, rondando los 13°C. Con un día de 14 horas y 30 minutos de luz, los badaloneses deberán prepararse para una jornada que, aunque fresca, estará marcada por la inminente lluvia.

Cielo nublado y posibles lluvias en Sabadell

La mañana comienza con temperaturas suaves y un cielo parcialmente nublado, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia. A medida que avanza la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo y el cielo se tornará más cubierto, con la probabilidad de precipitaciones aumentando considerablemente.

Este tiempo es perfecto para disfrutar de una caminata tranquila por los parques de la ciudad o para realizar actividades diarias con un ambiente relajado. Aunque las lluvias pueden hacer acto de presencia, no son motivo de preocupación, así que no dude en aprovechar el día.