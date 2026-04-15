El BOE lo confirma: el 31 de mayo es fiesta en esta comunidad y no habrá puente

Hasta que llegan las vacaciones de verano, todos esperamos como agua de mayo esos días festivos que nos permiten descansar un poco y desconectar de la rutina laboral semanal. En todas las comunidades hay días de estos que disfrutan sus habitantes. El 31 de mayo la suerte, o mala suerte, mejor dicho, le toca a los habitantes de Castilla-La Mancha.

El 31 de mayo es el día festivo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta jornada de descanso laboral se celebra desde el año 1984 y conmemora el aniversario de la constitución de las Cortes Regionales. En este día se celebran actos oficiales como la entrega de las Medallas de Oro de la comunidad a los castellanomanchegos más reconocidos del año o las Placas al Mérito Regional.

La mala noticia para todos los habitantes de Castilla-La Mancha es que este año el 31 de mayo, festivo municipal, cae en domingo. Hecho que no sería relevante si, como en otras ocasiones, el Gobierno de la comunidad decidiera pasar el festivo al día siguiente, lunes 1 de junio. Sin embargo, en el calendario laboral publicado por la comunidad a finales del año pasado no cuenta con el día lunes 1 de junio como festivo en la comunidad autónoma.

En cambio, los habitantes de esta comunidad autónoma tendrán un día festivo no muy alejado de ese 31 de mayo. El día jueves 4 de junio los castellanomanchegos disfrutarán de una jornada festiva con motivo de la celebración del Corpus Christi, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que celebra esta festividad.

Todas las comunidades autónomas de España cuentan con 14 días festivos repartidos anualmente. Festivos nacionales son 8, mientras que el resto se reparten entre las festividades autonómicas y locales de cada distinta región. Aunque la fecha de estos días puede variar según los años, el número de días festivos es siempre el mismo cada año.