Previsión AEMET: cielos nublados y lluvias débiles en Castilla y León, con brumas matinales

Hoy, 15 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos en el tercio norte, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles en zonas de montaña. En buena parte de la región, los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, aunque se podrían presentar brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso, salvo en el oeste, donde se esperan cambios mínimos. El viento soplará de componente oeste, flojo con intervalos moderados.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 15 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 21 grados, el ambiente se sentirá cálido, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el aire se sienta algo pesado. El viento, soplando desde el oeste a una velocidad moderada, podría traer consigo algunas ráfagas, así que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 21:03. La sensación térmica alcanzará su pico en 21 grados, brindando un respiro agradable tras la frescura matutina. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado, ideal para pasear y disfrutar de la vida al aire libre.

Zamora: nubes y viento fuerte todo el día

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de agitación en el ambiente. A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más gris y las rachas de viento alcanzarán hasta 40 km/h, lo que podría alterar la rutina habitual de los zamoranos.

La tarde traerá un ligero descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 22 grados, contrastando con la frescura matutina. La humedad, que puede llegar hasta el 95%, sumará incomodidad al ambiente. Con la posibilidad de lluvias y un viento que no dará tregua, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, ambiente variable y agradable hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 6°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 18°C. La sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta agradable. Sin embargo, la humedad relativa alcanzará un 95%, lo que podría hacer que el aire se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá con algunas nubes y la temperatura máxima llegará a los 21°C. El viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución. Con la salida del sol a las 07:44 y su puesta a las 21:02, disfrutaremos de más de 13 horas de luz. En general, será un día variable, sin probabilidad de lluvia, ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielos despejados y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 22 grados. Aunque se prevé un leve viento de hasta 15 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco más, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar ropa ligera y cómoda.

Palencia: cielo despejado y viento dinámico

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, ofreciendo un agradable contraste.

Sin embargo, no todo será calma, ya que se prevén ráfagas de viento de hasta 30 km/h que aportarán un toque de dinamismo a la jornada. Se recomienda disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a posibles cambios en el cielo hacia la tarde-noche.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 6 grados, pero la sensación térmica puede llegar a los 20, gracias a la suave brisa que sopla del norte a unos 15 km/h. A medida que avance el día, el sol se mantendrá brillante y las temperaturas irán subiendo, alcanzando una máxima de 5 grados por la tarde. Es un buen momento para salir abrigado, pero no olvides las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa.

Segovia: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una mañana fresca, con temperaturas mínimas de 7°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, mientras el viento soplará del noreste a una velocidad media de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad relativa variará entre el 45% y el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 20:50. La temperatura mínima se sitúa en 4°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser más fresca, alrededor de 2°C. A medida que avanza la jornada, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 22°C, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante la tarde.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que promete una jornada agradable y sin sorpresas. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, aportando una brisa fresca. Con una humedad que oscilará entre el 35% y el 95%, será un día variable, pero en general, los sorianos podrán disfrutar de un tiempo propicio para actividades al aire libre.