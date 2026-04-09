Previsión AEMET: cielos nublados y lluvias débiles en Castilla y León, con ascenso de temperaturas

Hoy, 9 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén intervalos nubosos que darán paso a cielos con nubes bajas en el extremo norte, mientras que en el resto de la región se mantendrá poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles en el tercio sur durante las primeras horas y en el norte montañoso por la tarde, posiblemente acompañadas de tormenta. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, mientras que las máximas ascenderán notablemente en gran parte de la comunidad. El viento será flojo, con tendencia a moderarse del noreste.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 9 de abril

Cielo despejado con brisa suave en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta mayormente despejada, aunque con algunas nubes que podrían asomarse por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 25 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 24 grados, haciendo que el calor se sienta un poco más intenso. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, aportará frescura, pero no se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

A medida que el sol se eleva en el horizonte a las 07:51, la luz del día se extenderá hasta las 20:57, brindando casi 13 horas de claridad. Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos es baja, aunque hay un ligero riesgo de que algunas gotas puedan caer. La humedad, que variará entre un 25% y un 75%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado en momentos, pero en general, será un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Zamora: cielos nublados y viento fuerte

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. Las nubes, cargadas de humedad, se desplazan rápidamente, presagiando un día marcado por el viento fuerte y la posibilidad de lluvias. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, pero la sensación térmica podría descender, creando un ambiente más frío de lo habitual.

Por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con cielos más despejados, aunque el viento del noreste soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, pero la alta humedad, que podría llegar al 95%, hará que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable llevar un paraguas a mano, ya que las lluvias podrían aparecer en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 9 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 25 grados por la tarde, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La probabilidad de lluvia es baja, con un 20% en la mañana, lo que sugiere que no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

El viento soplará desde el este a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La tarde se presentará con un cielo más despejado, ideal para disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta las 20:55. En resumen, será una jornada mayormente soleada y cálida, perfecta para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 26 grados. Aunque se prevé un leve viento del noreste, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar el día, ya sea para dar un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. El ambiente es agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados por la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea muy placentera. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será notable.

Palencia: cielo despejado y chubascos al atardecer

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 7°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26°C por la tarde, aunque se prevén algunas nubes que podrían dar paso a chubascos puntuales en la tarde-noche, con una probabilidad del 5%.

Con el viento soplando del este a una velocidad media de 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde. La humedad, que variará entre el 25% y el 90%, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que es mejor estar preparado para un día de contrastes.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 20 grados por la tarde, con un viento suave del sureste que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la jornada para salir y disfrutar del sol, ya que no se prevén lluvias. Una chaqueta ligera será suficiente para la mañana, pero no olvides las gafas de sol para la tarde, cuando el sol brille con más fuerza.

Segovia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 7°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza en el horizonte y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 22°C en la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el oeste a 10 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia sea mínima. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar del día, ya que la sensación térmica alcanzará los 24°C antes de que el sol se esconda a las 20:49.

Ambiente cálido y agradable hoy en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 20:43. La temperatura mínima se sitúa en 7°C, pero la sensación térmica puede descender a 8°C, lo que sugiere una mañana fresca. A medida que avanza la jornada, el sol elevará la temperatura hasta alcanzar un máximo de 26°C, brindando un ambiente cálido y agradable.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un tiempo estable. La brisa suave del noreste, con ráfagas que pueden alcanzar los 6 km/h, aportará frescura a la jornada. Con una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 60%, será un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre.