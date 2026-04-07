Nubosidad y lluvias en Castilla y León: AEMET advierte de cambios en el tiempo hoy

Nubosidad generalizada marcará el tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León este 7 de abril de 2026, con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes, especialmente en el tercio oeste y en la parte occidental del Sistema Central. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ascenso, mientras que las máximas descenderán, con un descenso notable en el extremo occidental. El viento soplará del sur y sureste, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 7 de abril

Lluvias intensas y viento fuerte en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente en la tarde y noche. A primera hora, la temperatura ronda los 10 grados, pero la sensación térmica puede descender, haciendo que el ambiente se sienta más fresco. Con un viento del sur soplando a 35 km/h, es recomendable abrigarse bien, ya que las ráfagas pueden alcanzar hasta 60 km/h, añadiendo un toque de agitación al día.

Ya por la mañana, la humedad se siente pesada, alcanzando niveles altos que pueden resultar incómodos. A medida que avanza el día, la temperatura máxima se elevará hasta los 21 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. Sin embargo, no hay que olvidar que el sol, que saldrá a las 07:54, se ocultará pronto a las 20:54, dejando poco tiempo para disfrutar de la luz antes de que las nubes y la lluvia tomen el protagonismo.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 10. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más denso y las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% por la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un viento que soplará del sur a 25 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La temperatura máxima apenas alcanzará los 23 grados, mientras que la humedad se sentirá agobiante, con picos del 85%. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y lluvia a la vista

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 13 grados. Sin embargo, la jornada se tornará complicada, ya que se prevé una probabilidad de lluvia del 100% durante la tarde-noche, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados, pero la sensación térmica podría llegar a los 21, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más cálido.

El viento soplará del sur a una velocidad media de 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, así que se recomienda tener precaución. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 75%, lo que contribuirá a un ambiente pesado. Con la salida del sol a las 07:56 y su puesta a las 20:53, Salamanca disfrutará de más de 12 horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que la tarde sea menos agradable.

Valladolid: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta templado, con algunas nubes que irán aumentando a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 24 grados y aunque hay posibilidad de lluvia por la tarde-noche, las ráfagas de viento serán moderadas, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar la mañana y parte de la tarde puede ser una excelente opción antes de que lleguen las lluvias.

Cielos nublados y lluvias por la tarde en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia que se intensificará por la tarde, alcanzando temperaturas de hasta 22 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, ya que la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, pero no olvides una chaqueta para la noche, que será más fresca.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intensos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio se eleva hasta los 21 grados, pero la tarde se presenta con un panorama más complicado, ya que se anticipan chubascos intensos y un cielo cubierto que podría dejar precipitaciones puntuales.

Con el viento soplando del sureste a 25 km/h y rachas que alcanzarán los 50 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea salir por la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. La sensación térmica también variará, alcanzando un máximo de 24 grados, pero no olvidemos que la humedad podría hacer que se sienta más fresco al caer la noche.

Cielos nublados y lluvia inminente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, rondando los 6 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará, con una probabilidad alta de lluvia que se intensificará por la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados, pero la humedad será notable, alcanzando hasta el 95%. Se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable, ya que la lluvia será protagonista en las próximas horas.

Segovia: ambiente fresco con chubascos intensos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 9. A medida que avanza la mañana, el cielo se irá cubriendo y se prevén chubascos intermitentes que darán paso a una tarde más intensa, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. El viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h.

Con el paso de las horas, el contraste será notable; la temperatura máxima llegará a los 22 grados, pero la tarde podría traer precipitaciones puntuales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en 21 grados. La puesta del sol a las 20:47 cerrará un día marcado por la inestabilidad.

Cielo despejado con posibles lluvias en Soria

El día amanece en Soria con una temperatura fresca de 8 grados y el sol asomará en el horizonte a las 07:50, brindando unas 13 horas de luz. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados y una sensación térmica que podría llegar a los 24, lo que hará que la jornada se sienta agradable.

Sin embargo, al llegar la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y existe la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados, pero la sensación térmica podría descender a 15 en la noche, cuando el viento del sur soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET