Mañueco apuesta por una política de «entendimiento» en el País Vasco y pide concentrar el voto en el PP

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este miércoles en un acto de campaña del Partido Popular celebrado en Bilbao donde ha pedido concentrar el voto en torno a la figura de Javier de Andrés, candidato del PP a las elecciones vascas del próximo 21 de abril. El dirigente castellanoleonés ha dicho que esta opción política es la única que puede asegurar «una sociedad abierta» y una política de «entendimiento» que se preocupe por los problemas reales de la gente en la comunidad vasca. «El próximo domingo todo aquel voto que no vaya para el Partido Popular será un apoyo a Sánchez. Directa o indirectamente vamos a estar apoyando sus políticas nefastas», ha asegurado.

Durante su intervención Mañueco ha recordado que frente a la moderación y a los principios del PP se encuentra un PSOE «irreconocible» que ha renunciado a todos sus valores para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. «Nuestros principios no están en venta. Siguen siendo los mismo de siempre. Seguimos estando en la moderación, en la centralidad, en la igualdad en la constitucionalidad», ha dicho.

En esta misma línea el presidente de Castilla y León ha cargado contra el jefe del Ejecutivo al que ha calificado como «guionista de relatos de ficción». «Relatos de ficción para tapar las mordidas repugnantes. La perversión en las administraciones e instituciones públicas y relatos de ficción para blanquear el terrorismo», ha afirmado.

Asimismo, Mañueco ha defendido que el País Vasco y Castilla y León son «tierras hermanas» que tienen objetivos comunes cuyas políticas deben asegurar el futuro de las comunidades. «Lo que queremos es que haya un gobierno que crea en la tierra, un gobierno que esté preocupado por la gente que vive en Euskadi. Queremos que Javier de Andrés tenga el mejor resultado para que seamos decisivos y que haya el mejor gobierno», ha dicho.

El líder regional también ha criticado que en la comunidad vasca ha habido un retroceso «en el ámbito económico, social y educativo» que sólo tiene un responsable: el PNV. Por ello ha reivindicado el «constitucionalismo» del PP para poder construir «una sociedad abierta de libres e iguales».

En este sentido el presidente ha destacado que el País Vasco ha demostrado durante toda su historia ser una autonomía que mira al futuro «con los brazos abiertos» y que es necesario volver a esa senda. «Es una tierra acogedora capaz de preocuparse por los problemas de la gente y eso es lo que representa Javier de Andrés», ha relatado, tras lo que ha señalado que el PP ha demostrado donde gobierna que se preocupa por los problemas de la ciudadanía como es la atención de la dependencia, la educación o los servicios sociales, tras lo que ha señalado que «quien quiera una sociedad abierta» debe respaldar el proyecto popular.

Derrotar al ‘sanchismo’

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, instó este martes a todos los votantes y miembros del Partido Popular a movilizarse en las elecciones europeas para derrotar al sanchismo. «Tenemos que mandar un mensaje claro: no al sanchismo, es decir, no a la amnistía que es desde luego la corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en toda la democracia», afirmó para acto seguido defender que la única forma de vencer al PSOE es concentrar el voto en el Partido Popular. «Frente a un PSOE donde no se reconocen ni ellos mismos en el PP somos fieles a nosotros mismos y a España», recordó durante un acto del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular celebrado en Valladolid.

«Frente a la estabilidad, frente al futuro que ofrecemos, está lo contrario que es lo que ofrece Sánchez a nivel nacional. A Sánchez no le preocupan ni las personas de Castilla y León ni los españoles. Lo que le preocupan son precisamente sus intereses que son complacer a sus socios radicales para mantenerse en el sillón», señaló.

En cuanto a Cataluña, el líder regional dijo que las últimas encuestas vaticinan un crecimiento importante del Partido Popular y que su formación es «la única alternativa al separatismo» y a un PSOE «que no se distingue ni de ERC ni de Puigdemont». «En estos momentos Cataluña merece un gobierno que se centre en los problemas de verdad de los catalanes y que aparque de una vez por todas el radicalismo y la unilateralidad», afirmó.