Lluvias y tormentas en Castilla y León: AEMET prevé un día nuboso y fresco

Nuboso en general, hoy 8 de abril de 2026, se prevén lluvias y chubascos en buena parte de Castilla y León, especialmente hacia el oeste, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. En la primera mitad del día, se espera un descenso de la cota de nieve hasta unos 1900 metros. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un notable descenso en el cuadrante suroccidental. El viento será variable, con intensidad moderada en el tercio oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 8 de abril

Cielo cubierto y posibilidad de lluvias en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto gris que sugiere la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que apenas alcanzará los 19, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que roza el 100%. A primera hora, el viento soplará suave desde el sureste, pero no se espera que supere los 10 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en torno a los 22 grados.

Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos se incrementa y el cielo seguirá cubierto, dejando poco espacio para que el sol se asome como un tímido invitado. La temperatura se mantendrá fresca, con valores que rondarán los 17 grados, mientras que la noche caerá con una sensación térmica que podría descender a los 11. Con el sol ocultándose a las 20:55, la jornada se cerrará con un aire de melancolía, recordándonos que el tiempo en León siempre tiene su propio ritmo.

Zamora: nubes grises y lluvias persistentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 8°C, mientras el viento sopla de manera constante, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 9°C. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían hacer su aparición antes del mediodía, acompañadas de un cielo cubierto que apenas permitirá ver el sol.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias que continuarán y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 16°C. El viento, que soplará a 10 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría. Con una humedad que podría llegar al 95%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua a quienes salgan a la calle.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un cielo completamente cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 7°C y máximas que apenas alcanzarán los 15°C. La sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el este a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 5 km/h, aunque no se prevén vientos fuertes.

A medida que avance el día, la humedad relativa alcanzará niveles altos, llegando hasta el 90%, lo que generará un ambiente pesado y húmedo. La salida del sol se producirá a las 07:55 y la puesta será a las 20:54, brindando más de 12 horas de luz, aunque el cielo gris y la lluvia dominarán la escena. En resumen, se espera un día fresco y muy lluvioso en Salamanca, ideal para quedarse en casa y disfrutar de un buen libro o una película.

Valladolid: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente por la mañana y con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 16 grados. A lo largo del día, existe la posibilidad de algunas lluvias ligeras, aunque el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin grandes sobresaltos.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en un café. Aprovechar el día puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos cubiertos y lluvia a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, creando un ambiente algo gris. A medida que avance el día, la situación se tornará más complicada, ya que se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente por la tarde, alcanzando su punto máximo en la noche.

Con una temperatura máxima de 23 grados, es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que las ráfagas de viento del noreste pueden hacer que la sensación térmica sea más baja. A pesar de la lluvia, el paisaje urbano puede ofrecer momentos de belleza, así que no dudes en disfrutar de un paseo entre las gotas.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá subiendo hasta alcanzar los 20 grados, pero no sin antes dejar caer algunos chubascos intermitentes que podrían sorprender a los más desprevenidos.

La tarde se presenta más inestable, con una probabilidad del 80% de precipitaciones puntuales y un cielo que se tornará más nublado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 22 grados, mientras el viento del sureste soplará a 10 km/h, aportando un toque fresco a la jornada.

Cielos grises y lluvia constante en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera húmeda, donde la probabilidad de lluvia es alta desde la madrugada hasta la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 13 grados en su punto máximo.

A medida que avance el día, la lluvia será constante y el viento del sur soplará a unos 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua.

Segovia: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 18 grados, ofreciendo un contraste notable con la frescura matutina.

Con una probabilidad de lluvia del 95% en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender a 7 grados. El viento, que soplará del norte a 15 km/h, aportará un toque de frescura a la jornada.

Cielo despejado con posibles chubascos en Soria

El día amanece en Soria con un fresco 7°C y aunque el cielo se presenta mayormente despejado, la probabilidad de lluvia en la tarde-noche sugiere que podríamos ver algunas nubes. A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará los 24°C, brindando una sensación térmica similar, ideal para disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 07:48 hasta las 20:42.

Por la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 20 km/h, lo que aportará un toque de frescura. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará y aunque la probabilidad de lluvia es baja hasta el mediodía, se recomienda estar atentos a posibles chubascos más tarde.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET