Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso en Castilla y León, según AEMET

El tiempo en Castilla y León para hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso que irá aumentando a intervalos de nubes medias y altas en el oeste hacia el final del día. Las brumas y probables nieblas matinales dispersas darán paso a un ligero ascenso de las temperaturas mínimas, más notable en el suroeste. Las máximas también experimentarán un ligero ascenso en la meseta, mientras que en la montaña se prevé un ligero descenso. El viento será variable y flojo, tendiendo a sur y suroeste, con un aumento de intensidad en el oeste y en montaña.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 24 de febrero

Cielo despejado y sol radiante en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy promete ser tranquila y soleada. Con temperaturas que oscilarán entre los 2 y los 18 grados, la mañana se presentará fresca, pero a medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, elevando la sensación térmica a niveles agradables. La brisa suave, con vientos que soplan a unos 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén lluvias que puedan interrumpir el disfrute del aire libre.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta la puesta, que será a las 19:05. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero nada que impida disfrutar de un paseo al atardecer. Con un día así, León se presenta como un lugar ideal para salir y disfrutar de la calidez primaveral.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día agitado, donde el viento soplará con fuerza y las lluvias podrían hacer su aparición en cualquier momento.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 6 y los 21 grados, con un viento del sur que alcanzará los 20 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h. La mañana se presentará tranquila, pero por la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará, dejando una sensación térmica que podría bajar hasta los 5 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y sol radiante

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, donde la temperatura mínima ronda los 8 grados, ofreciendo una sensación térmica ligeramente más fresca. A medida que avanza la mañana, el sol saldrá a las 08:04 y se espera que la temperatura alcance los 15 grados, manteniendo un ambiente agradable y sin probabilidad de lluvia. El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 20 grados, brindando una jornada fresca y soleada. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, entre el 30 y el 65 por ciento, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Con una duración de luz de más de 11 horas, hasta la puesta del sol a las 19:07, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 21 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo. Aunque se prevé un leve viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá que las actividades diarias transcurran con normalidad.

Aprovechar el día para salir a caminar o disfrutar de una terraza será una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para relajarse. Un buen momento para conectar con el entorno y disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.

Cielos despejados y sol brillante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 3 grados, que puede sentirse aún más baja debido a la brisa suave del sur. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde, con un viento moderado que puede llegar a ser algo más fuerte en rachas.

Aprovecha el sol que brillará durante la jornada, ideal para dar un paseo o disfrutar de un café al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Palencia: aire fresco y sol radiante

Las primeras horas traen consigo un aire fresco, con temperaturas que rondan los 2 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados por la tarde, mientras el viento sopla de forma moderada a 15 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia sea mínima. Se recomienda aprovechar las horas de sol, ya que la humedad relativa variará entre el 35 y el 90 por ciento, lo que podría generar un ligero contraste en la sensación térmica.

Cielos despejados y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, elevando la temperatura hasta alcanzar los 18 grados por la tarde, con un viento suave del sur que aportará un toque de frescura. Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y aprovechar la luz del sol.

Segovia: cielo despejado y tarde nublada

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza en el horizonte y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 20°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 15 km/h.

Sin embargo, la tarde se presenta con un cielo más nublado y aunque no se prevén lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas, cuando la temperatura descenderá a 10°C. La humedad relativa se mantendrá entre el 30% y el 55%, lo que puede generar una sensación térmica más fresca al caer la noche.

Cielo despejado y ambiente cálido en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, lo que promete una jornada agradable. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán subiendo, alcanzando una máxima de 20°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá en niveles similares, brindando un ambiente cálido. La brisa del sur, con una velocidad de 20 km/h, aportará frescura sin riesgo de lluvias.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de unas espléndidas horas de luz desde el amanecer a las 07:58 hasta la puesta del sol a las 18:53. La temperatura mínima de 3°C se sentirá más fresca al caer la noche, pero en general, será un día agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre.