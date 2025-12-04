El pórtico occidental y las vidrieras de la Catedral de León serán renovados durante los próximos años con una inversión de 11 millones de euros mediante intervenciones que permitirán restaurar y conservar uno de los bienes patrimoniales más relevantes de la Comunidad y referente del gótico europeo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, han firmado este jueves el protocolo de colaboración entre la Junta y el Cabildo abordar los trabajos en la Pulchra Leonina, primer edificio de la Comunidad declarado Monumento Nacional.

Mañueco ha destacado que la Catedral leonesa ocupa un lugar «preferente» entre los bienes de máxima categoría del patrimonio cultural de Castilla y León y ha puesto de manifiesto la responsabilidad colectiva de mantener «viva y hermosa» esta «joya inigualable».

Asimismo, ha hecho hincapié en la «singularidad» del conjunto vidriado, «único» en el mundo y el mayor de todas las catedrales españolas, con 737 vidrieras que ocupan más de 1.800 metros cuadrados y que inundan el templo con su característica luz multicolor. Las actuaciones previstas en las vidrieras, a las que se ha referido como un «preciado tesoro», persiguen recuperar su esplendor y conservarlo para que sean «orgullo» de futuras generaciones y los trabajos se prolongarán durante un plazo de entre cuatro y ocho años.

Al mismo tiempo, ha apuntado que este monumento «colosal» es un foco de atracción turística y un motor de desarrollo económico para la ciudad, generador de empleo y oportunidades para el territorio.

Catedral de León

La Catedral de León, ubicada en la ciudad de León, España, es un destacado ejemplo del estilo gótico francés en la península ibérica. Su construcción comenzó en el año 1205 sobre los restos de anteriores iglesias románicas y se prolongó principalmente hasta el siglo XVI, aunque algunas obras complementarias continuaron después. Destaca por su planta de tres naves con crucero y girola, bóvedas de crucería y arbotantes que permiten muros altos y delgados, ideales para la instalación de grandes ventanales. La catedral se erige como símbolo del poder religioso y económico de la ciudad durante la Edad Media y es un referente arquitectónico por su armonía y verticalidad.

Uno de los mayores atractivos de la Catedral de León son sus vidrieras, que datan principalmente de los siglos XIII y XIV. Con más de 1.800 metros cuadrados de superficie acristalada, representan escenas bíblicas, santos y personajes históricos, creando un efecto lumínico y colorido impresionante en el interior del templo. Destacan especialmente las vidrieras del ábside y del transepto, que combinan un alto nivel artístico con un significado religioso profundo. Además, la catedral alberga capillas, retablos y obras de arte que reflejan la evolución del estilo gótico y su influencia en la región.

Patrimonio de la Humanidad

La Catedral de León merece ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por su extraordinario valor artístico e histórico, situándola entre las grandes catedrales del mundo. Su armoniosa arquitectura gótica, con bóvedas de crucería, arbotantes esbeltos y una planta que combina funcionalidad y majestuosidad, se complementa con unas vidrieras excepcionales que cubren más de 1.800 m², creando un espectáculo de luz y color único en la península ibérica. Además, refleja siglos de historia, devoción y maestría artística, siendo un testimonio vivo de la cultura medieval europea y un símbolo universal del patrimonio cultural que trasciende fronteras.

23 réplicas

El presidente de la Junta ha detallado el avance de los trabajos en el pórtico occidental, afectados por las condiciones climáticas y ambientales. Esta intervención, dotada igualmente con 5,5 millones de euros, tendrá una duración prevista de cuatro años e incluye la realización de réplicas de las 23 esculturas exentas y de cuatro bloques de los pilares para proceder a la musealización y preservación de las piezas originales.

La intervención combina tecnologías innovadoras de medición y fabricación robótica con técnicas y materiales tradicionales, garantizando así la «máxima fidelidad» con el conjunto original. En este contexto, ha apuntado que León se ha convertido en el «centro» de la innovación en la restauración patrimonial, algo que lo que ha asegurado sentirse «muy orgulloso».

Por su parte, Luis Ángel de las Heras, ha expresado su satisfacción por la firma del protocolo, que permitirá hacer frente a lo que está pidiendo «piedra a piedra» y «cristal a cristal» la Catedral de León.

Conjunto escultórico único

De las Heras ha destacado que el conjunto escultórico monumental de la fachada principal de la Pulchra Leonina es «único» y ha precisado que ninguna portada del siglo XIII español cuenta con un número tan copioso de tallas monolíticas: 23 imágenes exentas y 16 adosadas, además de las decenas de figuras angélicas y bíblicas que integran el amplio escenario de los tímpanos y los arcos.

En cuanto a las vidrieras, ha asegurado que igualan en valor y singularidad a las piedras que se esfuerzan en sostenerlas, «superándolas» en belleza de luz y color.

Por estas cuestiones, la firma del convenio para acometer su renovación marca «un hito histórico» en las acciones restauradoras y conservadoras de la Catedral. A pesar de los «riesgos» que entrañan los trabajos, ha apuntado que las actuaciones parten de una base sólida, científica y consensuadas entre la Junta y el Cabildo tras analizar las posibles soluciones técnicas.

La firma del protocolo de colaboración ha tenido lugar en la Catedral de León y ha contado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el alcalde de León, José Antonio Diez; la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, así como de numerosos representantes de entidades políticas y sociales leonesas.