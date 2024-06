Brutal pelea con sillas y palos en la Plaza Mayor de Salamanca: «¡Dale bien en los morros!»

Un video sobre una brutal pelea a sillazos se ha hecho viral en redes sociales. La trifulca transcurre en la Plaza Mayor de Salamanca donde, tal y como muestra la grabación, un joven comienza a increpar y agredir con un palo a unos camareros que atendían la terraza de un local de la zona. Ante este ataque los trabajadores intentan defenderse con sillas y botellas del establecimiento impactando una de ellas en la cabeza del agresor. Tras un intercambio de sillazos y palazos, la policía municipal de la ciudad hace acto de presencia deteniendo al atacante mientras lo inmovilizan en el suelo. «¡Pero dale bien! ¡Dale bien en los morros!», dicen unos lugareños mientras las fuerzas del orden actúan.

Este violento suceso se ha vuelto a viral en redes sociales donde miles de usuarios se han hecho eco de la pelea. «Cuando importas barbarie te conviertes en barbarie», ha dicho un internauta haciendo referencia al flujo migratorio que recibe España. «Se nos está quedando una bonita España», ha lamentado otro.

Cabe decir que este mismo mes de junio Salamanca fue testigo de otra terrible agresión. Según publicó OKDIARIO el pasado seis de junio un grupo de 13 jóvenes agredieron salvajemente a cuatro estudiantes a la salida de una discoteca en Salamanca. Ocurrió en el local Khandavia, ubicado en la salmantina calle Bermejeros, donde, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso OKDIARIO, se encontraban R.M, H.S, D.F y G.C quienes protestaron porque «había tres magrebíes bailando a empujones y molestando». Ante las reiteradas llamadas de atención de los estudiantes, que se encontraban disfrutando de la música, los agresores abandonaron el lugar amenazando con pegarles a la salida de la discoteca.

Según el testimonio de los agredidos, que recogió la Policía Nacional de Salamanca, los estudiantes, ajenos ya a la discusión, continuaron en la discoteca hasta las 5:00 horas aproximadamente. Ahora bien, cuando el local cerró sus puertas y salieron a la calle vieron como estas tres personas habían avisado a otras diez para apalizarlos. Sin más explicaciones los atacantes, todos de origen magrebí según los denunciantes, se abalanzaron contra ellos causando graves heridas en los cuatro estudiantes que ni siquiera se pudieron defender debido a su inferioridad numérica. «Yo no me acuerdo de nada. Me pegaron un cabezazo en la cara y luego me dieron patadas en el suelo. Me han tenido que dar 12 puntos en la oreja y me han roto un diente», lamentó uno de los jóvenes agredidos en conversaciones con este medio.

OKDIARIO supo que otro de ellos acabó con un brazo dislocado al intentar defenderse y los demás sufrieron múltiples contusiones. En la denuncia se recoge que después de agredirles brutalmente los magrebíes «se marcharon corriendo hacia la calle Correhuela».

Tras este hecho los jóvenes quedaron tan abrumados por la paliza que llamaron a los servicios de emergencia en otro lugar de Salamanca por miedo a que los agresores volvieran y continuaran con la paliza. Además manifestaron a OKDIARIO que no sabían quienes eran y que en Salamanca, que es una ciudad tranquila, comienza a haber bastantes «moros» que causan problemas.

Asimismo, afirmaron ante la policía que los atacantes tenían edades comprendidas entre los 20 y los 25 años de edad y que uno de ellos tenía el pelo rubio teñido con los lados de la cabeza rapados al estilo degradado.

Cabe decir que, a parte de la agresión, uno de los estudiantes de la Universidad de Salamanca hizo constar en la denuncia que durante la paliza se le cayó la cartera y que después ya no estaba en el lugar, por lo que sospecha que se la robaron.