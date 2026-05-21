AEMET prevé un día soleado y cálido en Castilla y León con viento suave y pocas nubes

Hoy, 20 de mayo de 2026, el tiempo en buena parte de Castilla y León se presenta como poco nuboso o incluso despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas también aumentarán, ofreciendo un ambiente más cálido. El viento soplará de forma floja desde el oeste, añadiendo una frescura agradable al ambiente.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 20 de mayo

Cielo despejado y ambiente cálido en León

El cielo de León se despereza lentamente esta mañana, pintando un lienzo de suaves nubes que permitirán la entrada de los primeros rayos del sol hacia las 06:55. La temperatura comenzará en unos frescos 9 grados, elevándose a lo largo del día para alcanzar un cálido 24. Aunque la brisa del viento, que soplará suavemente desde el sur a unos 5 km/h, aportará un toque de frescura, no se prevé lluvia alguna que pueda empañar el inicio del día.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá con la misma tintura, permitiendo disfrutar de una sensación térmica agradable que alcanzará los 24 grados. La humedad se reflejará en el ambiente, haciendo que se sienta algo cargado, especialmente en las horas centrales. Al caer la noche, las temperaturas bajarán a 13 grados, justo a tiempo para que disfrutemos de la puesta del sol a las 21:42, dejando un hermoso espectáculo dorado en el horizonte.

Zamora: aire fresco y cambios inesperados

El amanecer en Zamora trae consigo un aire fresco que anuncia la llegada de un tiempo impredecible. Las nubes se agrupan en el horizonte, intensificando la sensación de que el día estará marcado por alteraciones. A medida que el sol asoma, la temperatura comienza en torno a los 10 grados, pero las condiciones tienden a complicarse con el avance del día, ya que los vientos de hasta 30 km/h y la amenaza de lluvia generan una atmósfera cargada.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde promete un notable contraste: se espera un ascenso de las temperaturas hasta los 29 grados, aunque la sensación térmica puede caer a los 10 debido a la intensa humedad que ronda el 90%. Además, el viento podría fortalecer su presencia, convirtiéndose en un aliado incómodo. Para quienes planeen salir, es mejor llevar paraguas y prepararse para un día que no se olvidará fácilmente.

En la ciudad de Salamanca, día ideal para actividades al aire libre

El día amanecerá en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de sol que saldrá a las 07:00. La temperatura mínima rondará los 11°C, pero la sensación térmica será de 11°C, lo que generará un ambiente fresco. A medida que avance la mañana, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 29°C en la tarde. No se espera lluvia y la humedad se mantendrá en niveles cómodos, entre un 30% y un 90%, aunque se notará algo de pesadez en el aire debido a la alta humedad.

Durante la jornada, el viento soplará del suroeste a una velocidad media de 5 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 9 km/h, por lo que no se prevén inconvenientes. Ya en la tarde, el cielo se volverá parcialmente nublado, ofreciendo un cambio sutil en la atmósfera sin comprometer el bienestar. Con un total de más de 14 horas de luz hasta que el sol se ponga a las 21:38, será un día ideal para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presentará templado a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y alguna nube dispersa. La temperatura oscilará entre los 11 y 29 grados y aunque las brisas serán suaves, no se prevén lluvias que puedan alterar los planes.

Este ambiente tranquilo resulta ideal para pasear, disfrutar de un café en la terraza o simplemente dar un paseo por el parque. Sin dudas, es una excelente oportunidad para aprovechar el día al aire libre.

Cielos despejados y ambiente fresco en Burgos

El tiempo en Burgos presenta una mañana tranquila, con cielos despejados que permitirán disfrutar de los primeros rayos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados, brindando un ambiente fresco ideal para comenzar la jornada. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados por la tarde, con cielos igualmente despejados.

Al caer la tarde, el tiempo mantendrá ese carácter apacible, ideal para dar un paseo o disfrutar de una terraza. Se recomienda llevar prendas ligeras, pero sin olvidarse de una chaqueta, ya que la noche será más fresca. ¡Aprovechemos este espléndido día!

Palencia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un frescor notable, con temperaturas que rondan los 10°C, mientras el cielo se presenta despejado y sin posibilidades de lluvia. A medida que avanza la mañana, el ambiente se torna más cálido, alcanzando hasta 27°C por la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar del aire libre.

No obstante, por la noche, el termómetro descenderá nuevamente y será recomendable llevar una chaqueta ligera. Con vientos suaves de dirección variable, podrás disfrutar de un clima agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Aprovecha el sol y el aire fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta tranquila, con cielos despejados y una agradable temperatura mínima de 11 grados. A medida que avanzamos hacia el mediodía, la temperatura ascenderá hasta los 12 grados, manteniendo un ambiente fresco. La brisa suave del viento del sureste, con rachas que podrían alcanzar los 9 km/h, añadirá una sensación de ligereza al ambiente.

Durante la tarde, el sol brillará con fuerza y las temperaturas llegarán hasta un máximo de 11 grados, ofreciendo un hermoso panorama otoñal. Aprovechen este día soleado, pues las noches en Ávila pueden ser más frescas, así que no olviden llevar una chaqueta si planean salir. Es una jornada ideal para disfrutar al aire libre.

Segovia: cielo despejado con posibles lluvias

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza el día, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde, mientras una suave brisa de 10 km/h del SO aportará confort al ambiente.

Sin embargo, se prevén algunas ráfagas que podrían sorprender en momentos puntuales y aunque no se esperan lluvias en la mañana, la tarde podría traer alguna precipitación ligera. Se recomienda aprovechar el esplendor matutino antes de que el cielo comience a cerrarse.

Ambiente fresco y soleado hoy en Soria

Este inicio de jornada en Soria se presenta sereno, con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La temperatura mínima de 10°C y la suave brisa del sur a 15 km/h componen un ambiente fresco y agradable, con una sensación térmica máxima que alcanza los 25°C. A medida que avanza la tarde, el cielo se mantendrá igual de despejado, propiciando un excelente clima para pasear bajo el sol radiante, que se despedirá a las 21:27, brindando más de 14 horas de luz.