AEMET prevé un día nublado y templado en Castilla y León con leve posibilidad de lloviznas

Hoy, 14 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un día con intervalos nubosos, donde predominan las nubes medias y bajas. Aunque la probabilidad de lluvia es escasa, podría haber alguna llovizna débil en las zonas de montaña. Las temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente en las máximas, mientras que las mínimas en el este variarán poco, con posibilidad de heladas débiles en áreas altas. El viento será de componente oeste, flojo o moderado.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 14 de abril

Cielo nublado con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con una lluvia intensa, podrían dejar caer algunas gotas a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 5 y los 18 grados y la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente por la mañana. La humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el aire se sienta algo cargado, pero el viento, suave y constante, soplará desde el oeste a unos 15 km/h, aportando un alivio agradable.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 21:02. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando su pico en la tarde, mientras que la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, dejando espacio para disfrutar de un paseo al aire libre. La jornada promete ser un equilibrio entre frescura y calidez, ideal para disfrutar de las horas de luz que nos regala este día.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto por nubes grises, promete un día marcado por el vaivén de las condiciones meteorológicas, con un viento que sopla con fuerza y que puede alterar la tranquilidad habitual de la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Aunque las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados, la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados, sumado a una humedad que alcanzará el 100%. Con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, agradable tarde para pasear

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima ronda los 5 grados, aunque la sensación térmica puede descender a 4 grados, lo que nos recuerda que aún estamos en una época fresca. A medida que avanza la mañana, el sol saldrá a las 07:45, brindando unas horas de luz que se extenderán hasta las 21:01. La temperatura irá ascendiendo, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde, con una humedad relativa que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Durante la jornada, no se espera lluvia, ya que la probabilidad es muy baja y el viento soplará de forma suave, con una velocidad media de 10 km/h y ráfagas que no superan los 7 km/h. Así, la tarde se presentará agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, con un cielo que seguirá parcialmente nublado y temperaturas que invitan a salir.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 20 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades al aire libre, perfectas para desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 3 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde, con un viento suave que hará que la sensación térmica se mantenga agradable.

Aprovecha la jornada para salir y disfrutar del sol, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. La probabilidad de lluvia es mínima, así que es un buen momento para planificar actividades al aire libre.

Palencia: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 4°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el oeste a 15 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque no se prevén lluvias. Se recomienda aprovechar el buen tiempo de la mañana para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá entre el 45% y el 100%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Cielos despejados y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se mantendrá agradable, alcanzando una máxima de 16 grados por la tarde, con un viento suave del norte que aportará frescura.

Para quienes planeen salir, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede descender un poco al caer la tarde. Aprovechen el sol, que brillará con fuerza, para disfrutar de un buen café en una terraza.

Segovia: cielo despejado con chubascos a mediodía

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado, con temperaturas frescas que rondan los 7°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 15°C, aunque la probabilidad de chubascos intermitentes se incrementará hacia el mediodía, con un 20% de posibilidad de lluvia.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá agradable, pero con una ligera brisa. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales, aunque con solo un 5% de probabilidad.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 20:49. La temperatura mínima se sitúa en 3°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser más fresca, alcanzando solo 1°C. A medida que avanza la jornada, el sol irá calentando el ambiente, con una máxima que tocará los 18°C, aunque la tarde-noche podría traer algunas nubes y una leve probabilidad de lluvia.

La brisa será suave, con vientos predominantes del norte a unos 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h. La humedad variará entre un 45% y un 100%, lo que aportará una sensación de frescura en el aire. En resumen, se prevé un día agradable, con un ligero contraste entre la frescura de la mañana y el calor moderado de la tarde.