Zara, al igual que el resto de tiendas, se prepara para vivir una intensa jornada de Black Friday y aunque las ofertas parece que empezarán en su aplicación y tienda online hoy mismo a partir de las 20:00 horas, es fácil que rápidamente te des cuenta como muchas de sus prendas, zapatos y accesorios se agotan no ya en cuestión de minutos sino de segundos. La única opción que nos queda será esperar a que abran mañana sus tiendas y si no quieres que se te escape nada de nada, debes conocer el truco infalible de una ex trabajadora de Zara para conseguir los mejores descuentos este Black Friday.

El truco para conseguir las mejores ofertas de Zara

Una ex trabajadora de Zara que ha preferido mantenerse en el anonimato ha sido la responsable de dar a conocer algunos de los «secretos » de la firma de Inditex cuando llegan jornadas como la del Black Friday y que nos pueden servir para dar con las mejores ofertas y también, con esas prendas que siempre se agotan rápidamente.

Comprueba la zona de espera de pedidos

Si quieres encontrar alguna prenda que ya no ves colgada en la tienda o tal vez no la encuentres con descuento vete a la zona de pedidos que es la parte de la tienda donde solemos ir a preguntar por una prenda o cuando queremos saber si tienen otra talla. En esa zona se va dejando ropa que sale de almacén y luego no se acaba entregando o prendas que la gente coge en tienda y al llegar a caja prefieren no comprar. Una vez la tienda cierra se coloca todo en su sitio. Acude a esta zona 10 minutos antes del cierre y puede que des como dice la ex empleada con «ropa que nadie ha tocado» así como «las piezas más buscadas».

Encuentra las mejores ofertas al fondo de la tienda

Las prendas con los mejores descuentos están al fondo de la tienda. Una estrategia a la que recurren muchas tiendas y Zara no es una excepción. De este modo, nos entretenemos comprando lo que tenemos primero (con menos descuento) y nunca llegamos al final del todo donde están realmente las «gangas». Mira también donde están las burras con las «rebajas de temporada» ya que ahí se «cuelan» muchas prendas que tienen descuento por el Black Friday pero que luego son retiradas. Muchas veces pensamos que una vez pase este día, esas prendas seguirán ahí y encima con descuento pero no es así.

Utiliza el escáner de la app

Muchas veces no da tiempo a colgar la pegatina con el precio descontado o tal vez se cae o alguien la arranca, para asegurarte si la prenda que vas a comprar tiene descuento por el Black Friday usa la app de Zara. Tiene un escáner que si pasamos por la etiqueta nos dirá el precio que tiene la prenda en realidad y si finalmente ha sido rebajada.

Revisa los provadores

En días como el Black Friday podemos imaginar el caos que se forma en tiendas como Zara así que mucha gente coge ropa para probársela incluso sin ser de su talla, tal y como explica esta ex empleada. Por este motivo nos aconseja revisar los probadores ya que podemos encontrar prendas con grandes ofertas o aquellas que son más deseadas y sobre todo mirar en la montaña de ropa que suele haber en la entrada del probador y que según ella, puede ser «una mina de oro».

Compra prendas de verano

Estamos en temporada de invierno y en el Black Friday todo el mundo va a por las prendas de abrigo pero lo cierto es todo lo que quede en tienda de la temporada de verano puede tener descuentos todavía mayores y en definitiva seguirá estando de moda cuando vuelva el buen tiempo.