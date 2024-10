Cómo encontrar un buen viaje barato durante el Black Friday

El Black Friday o Viernes Negro, como también es conocido en España, está a la vuelta de la esquina. En concreto, este evento comercial se celebra cada año la jornada siguiente al Día de Acción de Gracias, es decir, al último jueves del mes de noviembre. En 2024, será el viernes 29 de noviembre. Sin duda, una oportunidad perfecta para adelantar las compras navideñas y ahorrar algo de dinero. También para reservar un viaje para Navidad o, incluso, para varios meses después. Por ello, aquí queremos darte algunos consejos para que encuentres las mejores ofertas de viaje al destino que prefieras durante esta fiesta mítica del comercio a nivel global.

Los mejores consejos para reservar un buen viaje barato en el Black Friday

En primer lugar, has de saber dónde buscar, ya que no todas las páginas turísticas ofrecen los mismos servicios. Por ejemplo, viajar más barato con Voyage Privé y el Black Friday es una opción muy interesante, ya que esta plataforma se especializa en ofrecer paquetes vacacionales de lujo que incluyen, generalmente, los vuelos y las estancias. Y en algunos casos, hasta las excursiones. Una vez aclarado esto, no te pierdas las siguientes recomendaciones.

Comprueba si la oferta es real

Es posible que encuentres una oferta que, a priori, parece irresistible. Sin embargo, hay comercios en línea que inflan los precios antes del Black Friday para bajarlos después, lo que implica que no haya ninguna rebaja real. En este sentido, hay herramientas que puedes instalar en tu navegador web para rastrear los precios. Algo que también te permitirá saber si se trata de un vendedor u operador turístico fiable.

Antes de comprar, compara

Si hay algo que debes evitar a la hora de reservar un viaje en el Black Friday es apresurarte. Ten en cuenta que, a lo largo de este evento comercial, casi todas las páginas de vuelos, alojamientos o alquileres de coche ofrecen descuentos en sus servicios. Así que, por muy buena que te parezca una oferta, no te lances. Asegúrate de que verdaderamente es lo que buscas.

Eso sí, no pierdas el tiempo

Las ofertas de viajes del Black Friday comparten una serie de características que, en muchas ocasiones, las diferencian de otras promociones. Justamente, hablamos de que suelen estar limitadas a una cantidad de tiempo determinada y a un número de unidades concreto. Esto quiere decir que, si esperas demasiado para reservar la que te interesa, puede que te quedes sin ella. No olvides que también hay una demanda más alta que en otras épocas del año.

Pero, ¿cómo se conjuga este consejo con el anterior? Muy fácil. Si encuentras la que crees que es una buena oferta, pulsa en «Comprar» o «Reservar». A partir de ese momento, la plataforma de viajes te concederá un lapso de tiempo (generalmente, entre 10 y 20 minutos) para que introduzcas tus datos personales y el método de pago. Aprovecha esos instantes para verificar que realmente es un buen descuento.

Considera todo esto y acertarás a la hora de reservar tu viaje durante el Black Friday 2024. ¡Empieza a planificar tus próximas vacaciones desde ya!