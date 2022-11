Si estás buscando todavía las mejores ofertas con motivo del Black Friday, que sepas que este «viernes negro» se alarga también en todas las tiendas a lo largo del fin de semana, por lo que es un buen momento para hacernos con todos aquellos artículos que todavía no hemos tenido tiempo de comprar y que podrían ser además, un gran regalo de cara a la Navidad. Entre las firmas que no puedes dejar escapar está Tous que celebra el Black Friday por todo lo alto con los descuentos más irresistibles, así que tienes que conocer nuestros flechazos porque seguro que no los vas a querer dejar escapar.

Lo más destacado del Black Friday de Tous

Tous es una de las firmas más destacadas en todo lo relacionado con joyas así como en accesorios. No dejes escapar los artículos que nos han conquistado. Son tendencia y tienen precios increíbles gracias al descuento (entre el 20 y el 40%) que se le aplica.

Pendientes de perla cultivada

Estos bonitos pendientes de aro de plata con perla cultivada modelo Super Power son de los «top» ventas de Tous para esta Navidad. Su precio pasa de los 80 a los 56 euros.

Collar de plata Nocturne

El collar de planta Nocturne es una de las novedades de Tous más deseadas de este Black Friday. Tiene colgante de oso y luna. Su precio tiene un 20% de descuento de modo que pasa de los 65 a los 52 euros.

Pulsera de oro y piel Sweet Dolls

La pulsera de oro y piel Sweet Dolls es una de las más elegantes y con más estilo de Tous en su presente colección. Combina el oro de la joya y la piel de la correa para dar como resultado una pulsera excepcional cuyo precio pasa de 169 a 101 euros.

Pendientes oso-luna bicolor Luah

Estos bonitos pendientes modelo oso-luna bicolor Luah, son el diseño más delicado de Tous para sus pendientes y un regalo perfecto para Navidad. Tienen un 20% de descuento sobre 75 euros así que se quedan en 60 euros.

Anillo de plata vermeil y ónix facetado forma oso TOUS Color

Si buscas un anillo especial que regalar esta Navidad o que lucir tú misma nad como el modelo de de plata vermeil y ónix facetado con la forma del oso de Tous en color negro. Un anillo increíble cuyo precio tiene un 33% de descuento de modo que pasa de 130 a 87 euros.

Reloj analógico Hold Charms

Al margen de las joyas, Tous cuenta con muchos accesorios entre los que destaca este reloj analógico Hold Charms de acero IP dorado con correa de acero. Un modelo elegante de mujer que combina acero y oro para un resultado espectacular. El precio con el 20% de descuento aplicado es de 207 euros.

Bandolera TOUS Empire Padded

Aprovecha el Black Friday de Tous para hacerte también con uno de sus bolsos. El más buscado de todos es la bandolera grande negra Empire Padded. Su precio tiene un 20% de descuento de modo que pasa de 169 a 135 euros.

Bufanda morado Olympe Check

Y si buscas algo sencillo que te sirva como regalo básico de Navidad, nada como su Bufanda en morado modelo Olympe Check que cuesta 49 euros pero que por este Black Friday te saldrá por 39 euros.