La costra láctea es una erupción cutánea que suele aparecer en los recién nacidos o durante las primeras semanas de vida. Es algo bastante común hasta el punto de que la sufren dos de cada tres bebés y aunque desaparece casi siempre de manera espontánea, suele causar que el bebé sufra de pequeñas costras durante algunos días o semanas. Conozcamos más sobre la costra láctea, cómo se produce, qué causa y cómo tratar.

La costra láctea en los bebés y lo que causa

La costra láctea aparece alrededor de 30-40 días después del nacimiento. Se conoce comúnmente como costra láctea porque en el pasado se pensaba que era causada por la leche materna. Se manifiesta con la formación de numerosas escamas grasas en toda la zona del cuero cabelludo, una irritación temporal que retrocede tan pronto como el cuerpo del niño es capaz de producir determinadas sustancias dentro del tercer o cuarto mes de vida.

Definida por los médicos como dermatitis seborreica del lactante,

cabe recalcar que la costra láctea no debe confundirse con inflamación, si después del cuarto-quinto mes de vida la piel del bebé aún está sujeta a enrojecimiento generalizado, tiende a pelarse y la irritación se acompaña de picazón intensa, es necesario consultar al pediatra. De hecho, no se trata de una prolongación de la dermatitis seborreica (costra láctea), sino de una probable manifestación de dermatitis atópica, una reacción cutánea generalizada.

¿Cuál es la zona más afectada de la costra láctea?

Suele ser el cuero cabelludo del bebé, donde aparecen muchas escamas grasosas de color amarillento. Éstos proliferan y se adhieren entre sí: la cabeza del bebé parece estar cubierta por una costra. La irritación a menudo también afecta las cejas, la frente, el mentón y los lados de la nariz. solo en algunos casos, se extiende al área del pañal.

¿Por qué aparece la costra láctea?

En la sangre del recién nacido existen unas hormonas maternas que estimulan las glándulas sebáceas: estas tienen la función de producir sebo. Por tanto, este último puede ser producido en exceso por el cuerpo del bebé y asentarse sobre la piel. Este, a su vez, está sujeto a un proceso de sustitución mediante el cual elimina las células viejas en forma de escamas. El sebo actúa como un pegamento y hace que las escamas se adhieran entre sí y a que adquieran una consistencia y apariencia grasosa.

¿Hay niños en mayor riesgo?

Se ha comprobado estadísticamente que los niños que tienen familiares que han tenido este problema son más propensos a la aparición de costra láctea. En los niños afectados por este trastorno, el sebo, además de ser abundante, también presenta una composición alterada de hecho contiene un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados que ejercen una acción irritante sobre la piel. La costra láctea se llama dermatitis seborreica (inflamación de la piel) precisamente porque es causada por la cantidad y calidad del sebo que produce el bebé.

¿La costra láctea daña la piel?

No, porque la costra láctea es un trastorno que desaparece sin dejar rastro. La proliferación de costras en el cuero cabelludo no afecta el crecimiento posterior del cabello y su calidad. Además, una vez que el trastorno ha desaparecido, no deja imperfecciones en la piel. En cualquier caso, aunque la costra láctea sea inofensiva, se deben respetar todas las normas de higiene prescritas por el pediatra para evitar complicaciones.

¿Cuánto tiempo puede durar?

La costra láctea retrocede espontáneamente, gracias al mismo mecanismo que la desencadena, hacia el final del tercer mes de vida. El organismo del bebé comienza a deshacerse de las hormonas recibidas con la sangre materna que estimulan la actividad de las glándulas sebáceas, responsables de la producción de sebo. Pasada esta edad, el bebé reemplaza la sangre que recibe de la madre por la que proviene de su propia médula ósea. En este punto, las glándulas sebáceas descansan, por así decirlo, hasta que las hormonas que el cuerpo producirá en la pubertad (alrededor de los 10-11 años) comiencen a estimularlas nuevamente. Después del tercer mes, ya no retenidas por el sebo, las escamas se desprenderán fácilmente del cuero cabelludo.

¿Qué precauciones debo tomar?

Es fundamental prestar mucho cuidado a las uñas del pequeño. Deben cortarse con regularidad para evitar rascarse y calmar la picazón. Sus uñas, aunque tiernas, son de hecho muy afiladas y capaces de dañar la piel, a su vez, muy delicada.

¿Puede haber complicaciones?

La costra láctea, que irrita la piel, también la hace más propensa a las agresiones: por ello, si no se limpia adecuadamente o si el niño, con las uñas no perfectamente limpias, la rasca, pueden proliferar algunos microorganismos. En particular, puede haber una superposición de bacterias estafilocócicas y estreptocócicas que causan una infección llamada impétigo. Se trata de la formación de pus (suero infectado): el tratamiento consiste en la aplicación de cremas antibióticas que serán prescritas por el médico.

¿Existen productos específicos para tratar la costra láctea?

Si el problema afecta solo al cuero cabelludo, la mamá puede usar productos emolientes como el aceite de almendras dulces para suavizar las costras o tratamientos a base de sustancias calmantes como el aguacate. Estos se pueden eliminar luego con una ligera fricción realizada con una gasa empapada en estos aceites y posteriormente, si el niño tiene mucho cabello, con un peine especial de dientes finos.

¿Puedo bañar al bebé con costra láctea?

Es importante seguir una higiene cuidadosa, ya que en las zonas afectadas por la costra láctea la piel aún está irritada y por lo tanto más fácilmente expuesta al ataque de microorganismos nocivos. Sin embargo, será un «baño» particular. De hecho, el trastorno se agrava con agua y jabones que eliminan la pequeña cantidad de película hidrolipídica presente en la piel del bebé: para ello, la piel debe limpiarse con leches limpiadoras específicas. La zona del pañal expuesta al contacto con las heces y la orina debe lavarse con agua: por lo tanto, también se untará aquí, como en el cuero cabelludo.