Si tienes pensado irte por fin de vacaciones, pero además estás embarazada, es importante que des prioridad a todo lo que seguramente vas a necesitar durante el tiempo que estés fuera de casa. Por ello, en tu equipaje no pueden faltar tus vitaminas o suplementos del embarazo, así como todo aquello que haga más agradable el viaje. Descubramos entonces a continuación, todo lo que no puede faltar en tu maleta de embarazada para viajar en vacaciones.

Maleta de embarazada: Qué has de llevar

Si ya estás lista para irte de vacaciones, o tienes pensado hacerlo en este mes de agosto, es importante que elijas bien el medio de transporte en el que te vas a ir en el caso de que estés embarazada (lo cierto es que todos tienen sus pros y sus contras), además de no olvidarte nunca de valorar también el trimestre en el que te encuentras. Pero si todo eso ya lo has pensado, y lo has valorado, sólo te queda elegir una buena maleta y llenarla con todo lo necesario tal y como ahora te enumeramos.

Historial médico

Cuando te dispongas a partir, empaca inmediatamente tu historial médico, de esta manera en caso de urgencia tendrás la oportunidad de mostrar todos los controles realizados a los médicos que contactarás.

En este sentido es mejor prevenir que curar, de modo que será bueno que lleves tu informe médico o que de hecho tengas en tu móvil el historial. Será más cómodo y no ocupará espacio en tu maleta.

Elige la maleta adecuada

Al margen del historial médico, es muy importante elegir la maleta adecuada. Nada de mochilas para ir más «cómodas», es mejor elegir una buena maleta trolley ya que es mejor que tenga ruedas para arrastrar el equipaje aunque si viajas acompañada seguro que esa persona se empeñará en llevar la maleta por ti. No es necesario, si tienes una buena maleta con ruedas puedes desplazarla tú misma sin problema.

Ropa

Haz una selección de la ropa más cómoda y ligera disponible. Esto no significa no vestirse como te guste pero en verano es mejor disponer de varios vestidos del tipo midi o largos con los que ir siempre cómoda.

Estas prendas abrigan del sol, abrigan de los golpes de aire en las piernas, no te aprietan, pueden usarse como ropa cómoda durante el día o elegante para la noche simplemente combinando sandalias o chanclas.

En definitiva, te darán muchas alternativas al hacer tu equipaje más ligero.

Por otro lado, puede ser buena idea elegir también los leggins aptos para looks deportivos o elegantes, de día o de noche y, sobre todo, no abultan en la maleta.

Ropa interior

Para la ropa interior , si estás avanzada en el embarazo y tus senos comienzan a hincharse, considera que en vacaciones, caminando o parada al sol sudarás y comenzarás a odiar los sujetadores que has usado hasta hace poco. Compra prendas de algodón más adecuadas.

Hay quienes compran sujetadores de maternidad que también tienen la ventaja de tener tirantes un poco más anchos, pero no necesariamente tienes que hacer esta compra. Un sujetador de algodón o microfibra, sin aros es más que suficiente y además ocupan menos espacio en la maleta.

Una alternativa también son los sujetadores de lactancia : se trata de sujetadores suaves que contienen ganchos en la parte superior de las copas para abrirlas para amamantar.

Zapatos

Pasemos a los zapatos … el punto sensible de toda mujer. Siempre llevaríamos con nosotros todo el zapatero, pero en este caso sobre todo sería absolutamente inútil.

Es mejor llevar zapatos cómodos y con cordones sueltos y evitar las botas. Si planeas caminar, no puedes dejar de llevar zapatillas (livianas y transpirables, para ir más cómoda en el caso de que se te hinchen los pies).

Concéntrate en zapatos blandos, pero no las bailarinas: el pie totalmente en el suelo hace que se produzca retención de líquidos y por lo tanto a la hinchazón (mejor que tacones de 3/4 cm).

Las chanclas si te gusta pueden ser una buena opción, pero tal vez mejor unas sandalias con tiras para agarrar bien el pie y evitar torceduras en el caso de que te caigas.

Accesorios para empacar en tu maleta

Además de lo mencionado, no olvides meter también en tu maleta de embarazada estos elementos o accesorios imprescindibles.