Cada vez hay más niños inapetentes o con bajo peso y, naturalmente, los padres se preguntan cómo ayudarlos: los complementos alimenticios pueden ser una solución aunque nunca debemos recurrir a ellos por cuenta propia. De hecho, aunque las opciones sean variadas y vamos a explicaros cuáles son los suplementos alimenticios que pueden tomar los niños, siempre será necesario consultarlo con el pediatra y de hecho, que sea él el que nos lo recete.

Suplementos alimenticios para niños

Muchos padres a menudo se preguntan cómo pueden ayudar a su hijo con bajo peso a aumentar de peso. La respuesta en este sentido es bastante sencilla de dar: basta con recurrir a complementos alimenticios disponibles tanto en farmacias como en tiendas online. Los complementos alimenticios, de hecho, podrían ser una solución para superar el problema de los niños con bajo peso.

Niños con bajo peso: qué hacer

Algunos de los obstáculos que enfrentan muchos padres implican encontrar alimentos con más calorías. Opciones no faltan en este sentido: de hecho, los alimentos ricos en calorías se pueden preparar en casa, como las galletas. Para no perder tiempo en la cocina, especialmente si trabajas, definitivamente vale la pena encontrar opciones alternativas que no tengan un gran costo y estén disponibles en paquetes de tamaño razonable. Hecha esta otra premisa importante, a continuación se presentan algunas ideas sobre diferentes complementos alimenticios que se pueden utilizar para mejorar el aumento de peso del bebé .

Qué suplementos elegir para los niños

Como padres podemos optar por los suplementos adicionales y naturales . El consejo en este sentido es empezar con uno o dos al día, combinándolos con la comida. Los niños no pueden comer una gran cantidad de alimentos para remediar la condición de bajo peso . En este caso, se puede recurrir a suplementos alimenticios que contengan leche de vaca . Esta es una de las fórmulas más comunes en la industria y está fácilmente disponible tanto en farmacias como en tiendas online. La leche de soja contiene proteína de origen vegetal y podría ser otro excelente suplemento dietético.

Por otro lado, los suplementos alimenticios solidos son nutritivos y ricos en proteínas añadidas, además de hierro que ayuda al crecimiento muscular y la fortaleza de los huesos. Las barras de probióticos son ideales tanto para ayudar en el proceso de digestión como para proporcionar apoyo calórico adicional. También existen complejos multivitamínicos en forma de gominolas con sabor a frutas. El producto está disponible tanto en farmacias como en tiendas online y, sobre todo, representa la formulación adecuada para acelerar el aumento de peso del niño precisamente porque son los dulces lo que les gusta.

No olvidemos además lo que ya hemos mencionado al comienzo. Antes de elegir cualquiera de los suplementos mencionado será necesario hacer una consulta al pediatra.